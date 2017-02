Stagione di finanziamenti per le PMI italiane. Dall’Ue pronti 3,5mld

Inizia una nuova stagione di finanziamenti per le piccole e medie imprese italiane, all’insegna della crescita e dello sviluppo economico, soprattutto delle realtà imprenditoriali del Sud.

È stata inaugurata, infatti, una nuova tranche di fondi europei che coinvolgeranno circa 55.000 imprese italiane, alle quali verranno distribuiti 3,5 miliardi di euro nell’arco dei prossimi due anni. L’operazione di investimento è effettuata nell’ambito del Programma COSME promosso dalla Commissione Europea.

L’accordo che farà accedere le piccole e medie imprese italiane ai finanziamenti è stato firmato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo di Garanzia per le PMI italiano, col sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per l’Europa. L’accordo è stato concluso dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, che gestisce il Fondo di Garanzia per le PMI per conto del ministero dello Sviluppo economico italiano.

Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “L’Italia continua ad avvalersi delle opportunità offerte dal FEIS. Facilitare l’accesso ai finanziamenti di cui le PMI hanno bisogno per espandersi costituisce un pilastro fondamentale del Piano di investimenti e della nostra strategia per sostenere l’occupazione e stimolare la crescita. L’accordo odierno consentirà di sbloccare ulteriori 3,5 miliardi di euro per migliaia di PMI italiane.”

Nel commentare la firma dell’accordo, l’Amministratore unico del FEI Pier Luigi Gilibert ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questo secondo accordo con il Fondo di Garanzia per le PMI, che dimostra che l’attuale accordo COSME è stato interamente utilizzato. Ci auguriamo di conseguire gli stessi risultati positivi con tutti gli intermediari finanziari, così da poter sostenere un numero crescente di PMI in tutta Europa. Grazie a questa operazione raggiungeremo 55.000 piccole imprese in Italia: un risultato degno di nota.”

Carlo Sappino, Direttore generale per gli Incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico, ha dichiarato: “Siamo lieti che il FEI e il Fondo di Garanzia per le PMI proseguano questa proficua collaborazione nell’ambito del programma COSME alla luce dei risultati significativi ottenuti nel precedente periodo. Questo secondo accordo sottolinea l’impegno del governo italiano a sostenere l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI, che sono la spina dorsale della nostra economia.”

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le PMI europee, facilitandone l’accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell’UE nei campi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell’imprenditorialità, della crescita e dell’occupazione. Il Piano di investimenti per l’Europa mira ad aumentare gli investimenti europei per promuovere la crescita e creare posti di lavoro mediante un uso più intelligente delle risorse finanziarie sia esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una maggiore visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti sta già producendo risultati. Si prevede che i progetti e gli accordi per cui finora è stato approvato il finanziamento del FEIS mobiliteranno investimenti per un totale di oltre 168 miliardi di EUR in 28 Stati membri a sostegno di più di 387.000 PMI. Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha proposto di estendere il FEIS potenziandolo, aumentandone la durata e consolidandone i punti di forza.