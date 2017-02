“Split”: Tante personalità con poca personalità

di Vincenzo Recupero

I film di M.Night Shyamalan sono avvolti sempre da un alone di mistero, con inquietanti indizi che stimolano lo spettatore a chiedersi: “Come mai le case di produzione continuano ad investire denaro nelle pellicole scritte e dirette da Shyamalan?”

Shyamalan ha esordito sbalordendo tutti con “Il Sesto Senso”, un film originale con uno dei più straordinari colpi di scena della storia del cinema. Probabilmente, dopo aver fatto centro al primo colpo, il regista, di origini indiane, è rimasto vittima delle troppe aspettative da parte di un pubblico che pretendeva altri geniali plot twist da capogiro e, per tutta risposta, ha iniziato ad inanellare una serie di rovinosi capitomboli. “Unbreakable”, il suo secondo film, aveva luci ed ombre ma, nonostante ciò, oggi vanta una discreta fanbase. Poi sono iniziati i disastri, quelli veri: da “Signs” a “The Village”, da “Lady in The Water” a “L’Ultimo Dominatore dell’Aria”.

Non contento, Shyamalan ha voluto sperimentare altri generi: un survival horror “E Venne Il Giorno” con Mark Wahlberg, e un film di fantascienza, “After Earth” con Will Smith & figlio. Film che sarebbe stato meglio non fossero mai esistiti.

Ormai Shyamalan, decisamente in declino, prova un plot twist con “The Visit”, un mockumentary che racconta di due bambini che vanno a conoscere i nonni, e trascorrono una settimana nella loro villetta in Pennsylvania, tra i boschi e la neve. Accolti, in un primo momento, calorosamente dai nonni, col passare dei giorni i ragazzini notano comportamenti strani e inquietanti dei due anziani, che renderanno quei giorni in un grande incubo. Un film girato con pochi soldi, ma con un risultato davvero apprezzabile.

Ed ecco “Split“, un film decisamente ben accolto dalla critica, forse… anche troppo, certamente non è male, ma da valutare ‘benino e non benissimo’. “Split” racconta di Kevin, interpretato da James McAvoy, un uomo con 23 personalità più una, quella de La Bestia, la cui presenza aleggia sulla prigionia delle tre ragazze da lui rapite sin dalle prime battute del film. Un “Psycho” moltiplicato per 12… almeno sulla carta. Perché, per restare in tema di operazioni aritmetiche, questo plot andrebbe diviso per 3. Vale a dire: delle tre ragazze rapite solo una, Casey, ha una backstory interessante e, più in generale, un peso specifico nel film, le altre due sono le classiche figuranti sacrificabili, giusto per fare numero. Anche le personalità di Kevin vanno divise per tre: ne vengono reclamizzate 24 ma nel film ne emergono appena sette o otto.

Il risultato è un film sull’origin story di un villain, mascherato da thriller psicologico che, alla fin fine, ricorda un classico episodio ‘Monster of The Week‘ di “X-Files”. E, anche l’inflazionato tema dell’ostaggio in cattività, che dovrebbe essere il vero motore narrativo del film, viene affrontato senza particolari guizzi. Tanto per fare paragoni, come “10 Cloverfield Lane” sviluppa la stessa tematica in modo decisamente più originale e con dieci spanne di tensione in più rispetto a “Split”.

Anche il finale è abbastanza moscio. Infatti, il film termina all’improvviso senza un climax né un colpo di scena, anche se molti in rete si sono esaltati per un easter egg: nell’ultima scena compare il personaggio di un altro film di Shyamalan che fa presagire un imminente crossover. In pratica con “Split” è nato lo Shyamalan Cinematic Universe.

Insomma se è vero, come insegna Rust Cohle di “True Detective”, che la vita è un cerchio piatto: Shyamalan ha fatto un ottimo film (“Il Sesto Senso”) poi un film discreto (“Unbreakable”) ed una mezza dozzina di flop. E poi di nuovo: un ottimo film (“The Visit”) seguito da un film discreto, “Split” appunto. Il tempo ci dirà se l’assioma di Rust ha colpito anche stavolta.