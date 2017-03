Solo una corretta informazione e un giornalismo di qualità possono salvare i media

di Luigi Bruzzano

Si è svolto ieri presso la Fnsi, nella sala Walter Tobagi a Roma, l’incontro su “corretta informazione e media”.

Un appuntamento degno di nota, in collaborazione con l’Osservatorio Tutti Media, Upa, Fieg, Agi e con la rivista Media Duemila. In sintesi, il dibattito di ieri ha voluto lanciare un messaggio chiaro agli operatori della comunicazione: un’informazione sempre più veloce non garantisce una buona notizia, per cui, il concetto di corretta comunicazione deve essere basato non sulla velocità, ma su una serie di molteplici operazioni di verifica. Una ricetta di buon giornalismo, fatta di pluralismo delle fonti, credibilità dei giornalisti e trasparenza dei media, tre elementi indispensabili, in cui quasi tutti i relatori intervenuti ieri si sono riconosciuti, citandone l’osservanza nelle rispettive analisi. Un convegno che ha voluto proporre spunti di riflessione a partire già dal titolo stesso: “C’è un passato nel nostro futuro? Informazione fra libertà, regole, post-verità e menzogne”.

Paolo Butturini, della segreteria della Fnsi, ha racchiuso in una metafora il senso del suo intervento: “L’informazione è l’aria che respira la democrazia. Ed è sempre più inquinata”. Per Monica Maggioni, presidente della Rai:

“Il servizio pubblico deve garantire la costruzione di una società democratica, ribadendo inoltre che lo stesso ha una responsabilità aumentata che va verificata di continuo. Tra i credibili deve essere il più credibile, tra i responsabili il più responsabile e tra gli urlatori, se possibile, quello che urla di meno”.

Per il sociologo Derrick de Kerckhove un costante problema nel mondo della comunicazione è rappresentato dalle fake news:

“Fanno presa perché sono funzionali alla creazione di consenso. Dicono alla gente quel che la gente vuol sentirsi dire. Difficile smontarle con la logica, anche perché la rete è un luogo popolato di emozioni che viaggiano in real time: troppo veloci per poter essere analizzate”.

Per Luciano Fontana: “L’informazione deve essere di qualità, di serietà attraverso un lavoro di verifica, fatta di indipendenza e pluralismo, e per essere credibili i giornalisti devono saper essere imparziali quando guardano ai fatti”.

Un concetto di “negativismo social” quello espresso da Marco Bardazzi: “L’esigenza di abitare i social network pensandoli come luoghi veri, benché virtuali”. Marco Tarquini parla, invece, di disintermediazione: “Le notizie oggi inseguono i giornalisti, ma anche i cittadini. In questo contesto non c’è più chi fa le domande e il potere è passato a chi fa vedere di avere le risposte”, mentre per Riccardo Luna il problema e che “oggi la vera echo chamber è quella in cui vivono i giornalisti che si parlano addosso” e ha esortato i colleghi a riportare i fatti al centro delle notizie e ad uscire dalla torre d’avorio ed andare a portare l’informazione di qualità là dove sono i lettori.

Concetto ripreso da Antonello Soro, Garante per la privacy, che nelle battute conclusive del convegno rimarca l’importanza dei nuovi sistemi di comunicazione asserendo che: “Giornalisti e media dovranno prendere coscienza del fatto che la dimensione digitale è la vita reale”, invitando gli operatori della comunicazione ad affacciarsi al “nuovo mondo” e a confrontarsi con i cittadini, popolo del web.