Società italiana fa condannare Facebook. Davide batte di nuovo Golia

“Anche i ricchi piangono”, è proprio il caso di dirlo dopo la sentenza del Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di Impresa) che ha condannato Facebook, il colosso mondiale dei social network, per concorrenza sleale a plagio nei confronti di Business Competence S.r.l., una società milanese che opera nel campo dell’innovazione tecnologica.

Si tratta di un fatto epocale, considerando che dal lancio di Facebook è la prima volta che la società di Mark Zuckerberg viene condannata per simili reati ed il fatto che sia una società italiana la prima ad avere ottenuto tale risultato testimonia la valenza del genio nazionale nella corsa alla digitalizzazione ed innovazione.

La sentenza del Tribunale di Milano, la n. 9549 del 1° Agosto 2016, a favore della Business Competence S.r.l. ha riconosciuto le società Facebook S.r.l., Facebook Inc. e Facebook Ireland LTD colpevoli di aver posto in essere atti di concorrenza sleale e di violazioni del diritto di autore sulla banca dati rappresentata dall’applicazione “Faround” della stessa Business Competence S.r.l.

A Facebook, inoltre, è stato inibito l’uso dell’applicazione “Nearby” per i servizi gestiti in territorio italiano.

Il Tribunale di Milano ha disposto la pubblicazione del provvedimento giudiziale sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, oltre che sulla home page del sito internet www.facebook.com.

Il colosso americano ha già impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Milano, pertanto, la decisone di primo grado non è ancora definitiva, tuttavia, va segnalato, che in data 28 dicembre 2016 la stessa Corte d’Appello ha rigettato l’istanza presentata da Facebook per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.

Business Competence è una Innovative Software Company. Un’azienda italiana che ha fatto dell’innovazione il suo driver principale come dimostrato dalle sue ultime piattaforme digitali: Dogalize (Il social network per gli amanti dei cani e gatti) e Swascan (la prima piattaforma di IT Security in Cloud). Un’azienda dal respiro internazionale che ha basato la sua solidità sulle competenze tecnologiche, progettuali e gestionali che sono state confermate da importanti riconoscimenti come il Premio Cisco 2016 del Premio Marzotto, il Premio Innovazione 2015 di Confcommercio, finalisti al GMIC 2014 della Silicon Valley e molti altri riconoscimenti internazionali e nazionali.