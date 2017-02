Sindaco amico, mamma manager, la bella vita di un assessore siciliano. 15 indagati

La mamma promossa capo di gabinetto, dipendenti comunali utilizzati per i lavori di casa, soldi che passavano dalle casse pubbliche alle tasche private. Sono quindici i denunciati per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio ed in materia elettorale ad Avola, in provincia di Siracusa.

Al centro dell’indagine le figure dell’ex sindaco del Comune di Avola, Tonino Barbagallo, un suo assessore, Simone Libro, (oggi coordinatore cittadino di Noi con Salvini oltre che potenziale candidato alle prossime elezioni) e la madre di quest’ultimo, Francesca Puglisi, nominata all’epoca dei fatti capo gabinetto “in assenza di presupposti normativi”.

Avrebbero “costituito un vero e proprio gruppo di potere all’interno dell’amministrazione comunale (con loro un altro figlio della Puglisi, Andrea) finalizzato al soddisfacimento di scopi personali ed ambizioni politiche”. Lo sostiene la Polizia di Stato, che ha condotto l’indagine, in particolare negli anni 2011 e 2012 e conclusa nell’ultimo anno, coordinata dalla Procura di Siracusa.

Una cabina di regia che avrebbe gestito in modo disinvolto fondi pubblici, con la complicità di vari funzionari e impiegati comunali, oltre che di commercianti e privati cittadini “che si sono prestati alla commissione di illeciti di varia natura”.

Gli indagati, cui è giunta la notifica di chiusura indagini, rispondono, a vario titolo, di associazione a delinquere, peculato, scambio e corruzione elettorale, truffa, abuso d’ufficio e concussione. In diverse occasioni- secondo l’accusa – hanno compiuto atti pubblici, emesso fatture ed altra documentazione falsa al fine di appropriarsi di ingenti somme di denaro. In altre circostanze, invece, si è accertata l’erogazione di finanziamenti in assenza di documenti giustificativi per coprire spese personali. Infine, è emersa la corresponsione di finanziamenti e l’elargizione a vario titolo di fondi, al fine di ottenere consenso elettorale per l’assessore, candidato al consiglio comunale nel 2012.

All’ex primo cittadino ed al suo capo di gabinetto viene inoltre contestato l’impiego di dipendenti e mezzi comunali per l’esecuzione di lavori nelle rispettive abitazioni.

Sono indagati anche i dipendenti comunali Antonio Morale, Sebastiano Anselmo, Gaetano Brex (attuale dirigente al Comune di Siracusa), Paolo Caruso, Andrea Battaglia, i presidenti di seggio Giuseppe Grande, Nunziatina Mazzone e Maria Tiralongo, a Salvatore Calvo e il presidente dell’associazione SuperAbili, Giuseppe Cataudella.