Sicilia. Taglio da 28 mln in manovra per i disabili

Proprio nei giorni caldi in cui il binomio ‘Regione siciliana-disabili’ fa scintille, a buttare benzina sul fuoco delle recenti polemiche arriva nel pomeriggio la notizia: diminuiscono nella manovra i fondi per i disabili.

Nel bilancio presentato dal governo ai fondi destinati al macrosettore della spesa sociale vengono sottratti complessivamente 28 milioni. L’intero capitolo passa infatti da 73 milioni dello scorso anno a 45 milioni. Lo hanno detto i componenti della Commissione Bilancio dell’Ars, Sergio Tancredi (M5S), Roberto Clemente (Pid) e Giovanni Di Giacinto (Pse) a margine di una riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione bilancio, che ha esaminato nel pomeriggio alcuni articoli del bilancio regionale. I tre hanno segnalato anche “un aumento vertiginoso dei capitoli di spesa”.

Il tema dell’assistenza ai disabili gravi è costata la poltrona all’assessore alle Politiche sociali Gianluca Miccichè ed è stato al centro ieri di una furibonda lite tra il governatore Rosario Crocetta e Pif, in un Palazzo d’Orleans occupato dal popolo delle carrozzelle. Il regista palermitano ha chiesto le dimissioni del presidente se entro il tempo da lui stesso indicato – due mesi – non risolverà il problema dell’assistenza continuativa. Crocetta ha bollato questa richiesta come “un ricatto”.

Forse, a distanza di 24 ore, sulla scia del taglio di 28 milioni disposto in manovra, Crocetta avrà capito che muoversi diventa un obbligo morale, non sottoposto a ricatto.