Sicilia: riunita la cabina di regia regionale per la disabilità

Riunita oggi la cabina di regia regionale per la disabilità. Parte dunque il confronto con le associazioni, le famiglie e i disabili. Nel corso dell’incontro avvenuto questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans, il presidente Rosario Crocetta ha comunicato che la Regione non ha varato alcun piano per gli interventi a favore della disabilità, poichè vuole confrontarsi con urgenza con tutte le associazioni, in modo da arrivare a un protocollo condiviso.

Gli incontri cominceranno a partire da giovedì, saranno invitate tutte le associazioni più rappresentative del territorio regionale. E’ stato chiarito che il personale selezionato in progetti di cantieri di servizi, non è destinato all’assistenza dei disabili gravi e gravissimi ma a quelle persone che hanno necessità minori, in modo tale da liberare maggiori risorse che i comuni potranno utilizzare per i disabili gravi e gravissimi. “Ribadisco che nessuna decisione verrà presa senza tale confronto. Voglio rassicurare tutti che il tema che intendo continuare a porre, è quello della libera scelta e tale scelta non può non passare attraverso il consenso dei soggetti interessati”, spiega il presidente.