Sicilia: piovono finanziamenti. Circa 2mld sbloccati dall’Ars

Una pioggia di fondi, per un totale di quasi due miliardi, è in arrivo sulla Sicilia. A darne notizia è il Presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo Vinciullo, in una nota stampa dove si legge che l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il Piano Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020.

Nel dettaglio, l’approvazione del Piano permette di sbloccare ben 1.882.301.558,20 euro.Il testo approvato con la Delibera di Giunta, ha previsto delle modifiche inerenti l’aumento di 25 milioni di euro delle risorse destinate ai cantieri di lavoro a favore degli Enti di Culto, la salvaguardia di tutte le risorse destinate alle Politiche Attive del Lavoro, l’aumento di 25 milioni di euro delle risorse destinate alla realizzazione delle vie di fuga.

Com’è facile intuire, si tratta di risorse preziosissime che verranno utilizzate per il rilancio di diversi settori, in particolare: