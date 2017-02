Sicilia. Esercizio provvisorio prorogato sino al 31 marzo e ok a 36 mln per i disabili

Via libera al ddl che proroga fino al 31 marzo l’esercizio provvisorio del bilancio regionale che scadeva proprio oggi.

La legge è stata approvata dall’Assemblea regionale siciliana con 51 voti favorevoli, 19 astenuti e nessun voto contrario. Oltre all’autorizzazione al governo ad erogare la spesa in dodicesimi, la legge contiene un fondo di 36 milioni per i disabili gravissimi, 3660 secondo alcune stime, cui andrà un bonus di 10.000 euro a testa per l’estensione dell’assistenza giornaliera.

Una decisione che segue di pochi giorni il caso al centro di uno scontro mediatico e politico, costato la poltrona all’assessore centrista Gianluca Miccichè, che mancò a un incontro fissato con due fratelli disabili, lasciandoli in attesa 8 ore, salvo poi chiedergli una mano per salvare il proprio posto in Giunta quando seppe che ad accompagnare i due disabili c’era un inviato de Le Iene.

A questo seguì la lite in diretta web tra Pif e il governatore Rosario Crocetta, impegnatosi a risolvere la faccenda in due mesi. Via libera anche al blocco delle nomine dei direttori generali delle Asp per il 2017. L’Aula è stata rinviata al 14 marzo per la discussione del bilancio e della finanziaria.