SiamoHandicappatiNoCretini. E’ l’hastag che accompagna un video-appello dei disabili siciliani a Mattarella

La Regione siciliana, il suo presidente, i suoi assessori, i suoi servizi, i suoi centri assistenziali, non convincono più i disabili dell’isola. Ecco perché, da più parti, tante, sono scattati appelli, tutti inseriti in un video che ha raggiunto la scrivania del capo dello Stato.

Il video-appello a Sergio Mattarella è una richiesta esplicita: “Aiuto presidente, la Sicilia ci sta tradendo”. E poi l’hashtag: #SiamoHandicappatiNoCretini. Voci e volti che esprimono sofferenza e senso di solitudine.

“Gentile presidente della Repubblica, siamo Alessio e Gianluca Pellegrino, due fratelli disabili – e si apre il filmato nella loro pagina Facebook – e viviamo da soli da tre anni“.

“Siamo Federico e Debora, genitori di un un bambino autistico e per avere un’adeguata assistenza dobbiamo quotidianamente lottare contro istituzioni sorde e insensibili, al limite della crudeltà”.

“Sono Antonella, madre di Alessandro e grido ogni giorno per avere un’ora in più di assistenza, vivo nelle aule del Tar per sentenze che vengono applicate tardivamente”.

E, ancora: “Sono Margherita, mamma di Gabriele, ogni giorno dove tornare a scuola per imboccare mio figlio e non c’è nessuno che possa aiutarlo in caso di crisi epilettica”.

“Sono Rosa, mamma di Gabriele, responsabile del servizio della Chiesa di Palermo per le persone con disabilità, lottiamo ogni giorno per la dignità delle persone con disabilità grave, ma gridiamo contro un sistema inaffidabile che ci tratta da stupidi”.

“Sono Francesco, assistente domiciliare per disabili, io come tanti lavoro per poche ore ogni giorno e vediamo tanto abbandono, ma in loro c’è tanta voglia di vivere”.

Poi un interrogativo angoscioso: “Che sarà di loro dopo di noi?”. “Le istituzioni ci prendono in giro con tavoli tecnici e cabine di regia, ma vogliamo solo che si applichino le leggi esistenti”. “Lei presidente è il nostro garante, i suoi figli, gli ultimi, i più deboli, trattati come merce di scambio, le stanno gridando aiuto”.

“La nostra Sicilia, la nostra terra ci sta tradendo”, incalzano i fratelli Pellegrino. “Se siamo una priorità ce lo dimostri, scuota le coscienze. Per questa ragione le stiamo chiedendo aiuto… aiuto, aiuto“.