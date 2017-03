Sia fatta la volontà di Grillo: “Tutti contro Renzi e così sia”

Se l’Italia avesse una mano, questa mano avrebbe un solo dito, l’indice, minaccioso, colpevolizzante, puntato sempre su qualcuno. Questa Italia povera di contenuti, che bacchetta e basta, ‘maestra’ solo nel ‘cazziare’ mai nell’insegnare, ha un ‘alunno discolo’ che va punito sempre.

Renzi Matteo si chiama, e l’ultima ‘malefatta’ di quella ‘birba’ di un fiorentino l’hanno definita una disumana “rottamazione”. Sapete che ha fatto? Ha detto, a proposito del padre indagato nella vicenda Consip, più o meno: “Se mio padre ha commesso qualcosa, non solo deve andare a processo. Mi piacerebbe pensare che se fosse davvero colpevole, dovrebbe avere una pena doppia”. Orrore, vituperio, inumano comportamento filiale, l’Italia tutta casa e ‘Pater Noster’ è insorta contro quel figlio degenere; Grillo, dal suo blog lo ha definito ‘rottamatore del padre’, per una volta in pieno accordo con quella stampa reietta e malefica che tanto nuoce ai cinquestelle.

Già, perché non sono mancati articoli in cui l’ex premier è stato definito ‘rottamatore’. Su Facebook, Mattia Feltri ha scritto: “Uno che si crede uno statista, può dire una cosa così umanamente orribile, istituzionalmente miserabile, così incolta, così lontana da una minima, basica cultura politica? Cioè, uno che, se suo padre è colpevole si augura una pena doppia, per dare un segnale, come in una piazza di autocritica cinese, come in un tribunale vietnamita, ecco, io a uno così, non dico che non gli do più il voto, ma nemmeno la mano”.

Ora, che quella di Renzi figlio sia una chiara provocazione è fuor di dubbio, appare dunque uno squallido accanimento attaccarsi a quella frase “il doppio della pena” sapendo benissimo che è solo un rafforzativo per manifestare la propria voglia che sulla vicenda venga fatta piena luce e, laddove il padre avesse colpe, andrebbe punito come merita e non due volte. Ma chiediamo, a Grillo, Feltri, e a chi la pensa come loro: ma se Renzi avesse attenuato le presunte colpe del padre, se avesse urlato l’innocenza genitoriale, quanti lo avrebbero attaccato per quella ‘coperta’ che lanciava sulle spalle di Tiziano Renzi?

No, non è così che deve andare il mondo; non è così che si attacca un uomo. Non può valere la formula “Tu fai, tanto qualunque cosa faccia, sei bollato, bocciato e devi vagare additato per il mondo”. Renzi Matteo, ‘alunno discolo’ ha detto quello che chi ha, o ha avuto, spessore politico dovrebbe dire sempre in un caso simile: “Se ha sbagliato paghi il doppio della pena”.

Grillo il ‘fustigatore de noiattri’ che i suoi, invece, se li difende anche se non consanguinei (ma non tutti eh, questo sì, questo no, a sorteggio) dovrebbe imparare che chi sbaglia deve pagare. Anche s’è figlio a te.