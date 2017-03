Si conclude in maniera spettacolare il Campionato di Danza sportiva siciliano

Di grande effetto, dimostrando passione e competenza. Questo è il giudizio dei giudici provenienti dal Centro Nord sul Campionato di Danza Sportiva organizzato al Palaghiaccio di Catania, che ha visto sfidarsi ballerini siciliani di ogni età e disciplina.

La manifestazione della FIDS siciliana è stata spettacolare e ha tenuto compagnia al pubblico dei primi due weekend di marzo.

“E’ stato un weekend intenso – hanno dichiarato i giudici a conclusione della manifestazione – con tecnica ritmi e colori che noi alle nostre latitudini non riusciamo a vedere più, i grandi numeri che dimostra di avere la Sicilia sono veramente unici. Inoltre è bello ammirare tanti giovani ballerini che si avvicinano alle specialità delle Danze di coppia. Infine un sentito ringraziamento al Comitato FIDS Sicilia, che ci ha ospitato con grande professionalità curando la logistica in maniera perfetta”.

Confermate le previsioni della vigilia per quanto riguarda l’eccellente afflusso di pubblico e di atleti, che si sono contesi il titolo di Campione di Sicilia 2017, Ballerini atleti di Danze Internazionali e Nazionali. Le gare sono state dirette dal signor Roberto Marelli, vicedirettore Maria Vincenza Calì, coadiuvati da 34 giudici di gara provenienti da undici regioni d’Italia. Gli altri componenti del team gare sono stati: segretario Michele di Lillo, presentatori, Grazia Angela Di Bella e Santo Dario Testa, alla regia musicale Massimiliano Miranda.

Le gare sono state intervallate da due interessanti momenti, sabato pomeriggio si sono esibiti alcuni Atleti ballerini disabili, a loro è stato tributato un grande applauso e consegnati attestati e coppe. Domenica pomeriggio si sono esibiti i big della Danza sportiva siciliana, Atleti ballerini di classe internazione di Danze Standard e Latino Americane, momenti di rara bellezza sostenuti dal pubblico del Palaghiaccio. Gli Atleti sono stati premiati dal presidente Giovanni Costantino, con dei gadget e con un omaggio floreale; Costantino ha ringraziato pubblicamente gli atleti ballerini siciliani: “Voi siete il nostro orgoglio e a voi auguro le migliori fortune”.

L’evento sportivo ha registrato la presenza del consigliere nazionale Rocco Lo Bianco, del vicepresidente regionale Giuseppe Spadola, dei consiglieri regionali e dei dirigenti provinciali, che hanno supportato con la loro opera le incombenze della gestione evento e delle premiazioni. Gradita la presenza sempre domenica pomeriggio di diversi rappresentanti delle istituzioni etnee: delegato CONI di Catania Sergio Parisi, presidente del CUS di Catania, Luca Di Mauro e vicepresidente del Quinta Circoscrizione Maria Grazia Felicioli.

Il Comitato regionale ha iniziato a programmare le attività connesse con il prossimo Campionato italiano di Danza sportiva, che si svolgerà a Rimini nella prima metà di luglio, lanciando il programma di “Casa Sicilia a Rimini 2017 per vincere insieme”. Al Palaghiaccio è stato allestito uno stand, con un servizio di volantinaggio per annunciare “Casa Sicilia”, che sarà garantito anche negli ultimi due appuntamenti regionali della stagione sportiva. A Rimini per il terzo anno consecutivo i dirigenti FIDS Sicilia “unica regione in Italia”, si prodigheranno per garantire un adeguato supporto logistico, mediatico e social agli Atleti ballerini. A tal proposito sono state aperte le pagine: Facebook e Instagram FIDS Sicilia, che sommate al gruppo Facebook FIDS Sicilia Official Group, garantiranno una perfetta copertura sui social, con la garanzia della rapida diffusione di news, foto e video.

Per conoscere i risultati completi del Campionato regionale FIDS Sicilia, visitare nei prossimi giorni il sito ufficiale.