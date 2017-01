Sfiducia, lettera di Accorinti ai messinesi: “Ormai più niente sarà come prima”. Purtroppo

“Umiltà e fierezza”. Renato Accorinti intitola così la propria lettera aperta, diffusa urbi et orbi tramite tutti i canali multimediali oggigiorno disponibili, Whatsapp compreso, e mirata a convincere i cittadini, in vista della mozione di sfiducia che presto sarà vagliata in Consiglio comunale, della bontà del proprio operato. L’Eco del Sud pubblica, qui di seguito, integralmente il documento del sindaco di Messina, prima di commentarne il contenuto.

Ogni volta che perdi, o intravedi il rischio di perdere, qualcuno o qualcosa ti accorgi all’improvviso del suo valore. E ti svegli, prendi coscienza e riscopri la preziosa ed imperfetta bellezza della sua interezza, senza più concentrarti sui particolari, sui difetti che non sei mai riuscito ad accettare. Oggi ci troviamo di fronte alla possibilità che il Consiglio Comunale voti la sfiducia all’azione amministrativa della giunta Accorinti.

Per questo molti cittadini, anche quelli con posizioni critiche, si stringono forte a questa esperienza collettiva e la difendono da un atto di forza che vorrebbe porre fine ad essa in modo anticipato. La mozione di sfiducia mette a nudo quella “politica” che politica non è. Fa gola tornare adesso, nel tempo del raccolto, dopo la durissima ed instancabile semina di questi tre anni e mezzo, fatta passo dopo passo, risalendo con fatica e a mani nude quell’abisso dentro il quale la città è stata sprofondata per decenni da sporchi affari e clientelismo.

Questo gesto mette a nudo quella politica che è solita agire non avendo scrupolo di compiere azioni nefaste per la città di Messina, senza pensare un solo attimo alle conseguenze di un possibile ennesimo commissariamento, paralizzando così gli atti di rinnovamento e tutti i delicati processi in corso che hanno bisogno di continuità e cura. C’è chi vive dentro confini ristretti, avendo cura solo del proprio tornaconto di bottega, bramando le prossime elezioni, studiando a tavolino i propri posizionamenti, passando da uno schieramento all’altro in base agli accordi più vantaggiosi, senza nessuna idea o ideale. Io, “scusate, non mi lego a questa schiera, morrò pecora nera”.

C’è poi chi prova a vivere il proprio ruolo in politica come un servizio, una missione, pensando a valori alti di comunità. De Gasperi diceva: “Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda alle prossime generazioni”. Certamente non sono uno statista. Nel mio piccolo, cerco di agire col cuore nel cielo ed i piedi ben piantati per terra, col desiderio di dare intensità e profondità ad un cammino di comunità. Cerco di compiere lo sforzo emozionante di darci, tutti insieme, la possibilità di umanizzare la politica. Stiamo amministrando impegnandoci a togliere le montagne di macerie, a rimediare all’immane disastro della macchina amministrativa, delle partecipate e dei bilanci. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo ricostruito le fondamenta, abbiamo creato la possibilità di fare le opere più importanti che cambieranno per sempre il futuro della città. Siamo stati “concreti come dei sognatori”. Per questo sono sereno pensando che, sfiducia o non sfiducia, sono comunque arrivati troppo tardi.

Noi abbiamo già vinto.

Abbiamo già cambiato i connotati della politica, restituendo valore alla parola “politica”, provando a mettere al centro l’uomo ed il cittadino nei suoi fondamentali diritti a partire dagli ultimi. L’avvio di una rivoluzione culturale. Lo abbiamo fatto noi, liberi cittadini messinesi, società civile che ha scelto di compattarsi, non con vuoti slogan ma con la pienezza e la forza degli ideali, fino a vincere un’elezione, sconfessando tutti i pronostici, irrompendo come un fiume in piena dentro il Palazzo, scardinando come arieti tutte le porte delle stanze del potere. Abbiamo fatto rinascere la fiducia nella politica, dimostrato che davvero nulla è ineluttabile, che tutto può essere ribaltato. Che anche oggi si possono fare le rivoluzioni. Che i sogni possono diventare realtà. Soprattutto se sognati da una intera collettività. E questo è il senso di Cambiamo Messina dal Basso.

Abbiamo dato l’opportunità di riflettere a milioni di persone, in Italia e in Europa. A loro abbiamo detto e diciamo ancora: “Noi non sapevamo che era impossibile quindi lo abbiamo fatto.

Ci ha guidato l’Utopia, ora provateci anche voi!”. Ormai niente sarà più come prima perché questa esperienza ha dato prova che si può realizzare l’irrealizzabile. Perché da una presa di coscienza collettiva indietro non si torna.

Questa è la nostra vera vittoria. Nonostante i limiti, gli errori e le imperfezioni.

La lettera è un condensato dei contenuti della legislatura sin qui consumata: da un lato caratterizzati dalla propensione a fare esclusivamente filosofia, senza affrontare, nemmeno per sbaglio, le questioni concrete; dall’altro distogliendo l’attenzione dalla realtà per dirottarla verso i misfatti di quelli che c’erano prima, senza tenere conto che questa Giunta siede a palazzo Zanca da oltre tre anni e mezzo. Non si può dare torto ad Accorinti quando, afferma che “c’è chi vive dentro confini ristretti, avendo cura solo del proprio tornaconto di bottega”. Le tempistiche con cui arriva la mozione di sfiducia, proprio quando a livello regionale e nazionale le truppe cammellate dei partiti tradizionali hanno iniziato le grandi manovre elettorali, ne sono prova. Ma proprio su questa certezza pone fondamenta solide la teoria dell’insufficienza dei risultati maturati.

Il sindaco ha sempre potuto contare su non più di quattro consiglieri su quaranta. In quale maniera sarebbero stati approvati i provvedimenti del proprio esecutivo, da un’assemblea in cui detiene non più del 10% del consenso, se non con lo strumento del compromesso costante? Compromesso celato all’opinione pubblica con attacchi reciprochi ma manifesto nella realtà dei fatti. Il paravento è stato sempre quello del senso di responsabilità. Una logica sicura da sventolare per ripararsi da qualunque attacco. Ma se davvero ci fosse stato senso di responsabilità, già nel giorno del proprio insediamento l’aula avrebbe dovuto sfiduciare questa amministrazione, in virtù dell’assenza totale di una maggioranza e quindi dei numeri per governare.

E, se ci fosse stato senso di responsabilità, Messina non vivrebbe l’inadeguatezza dei servizi sociali a beneficio delle solite cooperative, gli ospiti di Casa serena non avrebbero lanciato allarmi disperati dai propri telefonini, molti anziani non avrebbero dovuto rinunciare all’assistenza domiciliare poiché troppo onerosa, le scuole elementari avrebbero avuto il riscaldamento in inverno e la mensa perennemente, le strade non sarebbero state invase dall’immondizia, gli ultimi sarebbero stati tutelati da una politica della casa che non è mai esistita, come più volte denunciato dagli ex alleati del primo cittadino, non si sarebbe arrivati al punto da restare senz’acqua per ben tre settimane di fila.

Per non parlare della lacunosa accoglienza dei migranti, evidenziata a più riprese da diversi esperti del settore. O dell’assenza di servizi, sebbene più volte sollecitati, capaci di trattenere in città le centinaia di migliaia di crocieristi che ogni hanno sbarcano al porto storico. O delle condizioni degne di un bombardamento aereo in cui per mesi e mesi ha versato piazza Cairoli. Per la quale, la battaglia sull’isola pedonale, è finita prima ancora di cominciare. E dove sono le politiche per favorire i commercianti? Cosa si è fatto per rendere sostenibile la Cosap? O per calmierare gli affitti dei locali? E soldi dell’Ecopass dove sono finiti? Sui tir, meglio stendere un velo pietoso, visto che in questi tre anni e mezzo non è cambiato assolutamente nulla.

Sotto il profilo delle politiche ambientali, è sufficiente a far capire l’andazzo l’ostinazione con la quale si difende una piattaforma per i rifiuti a Pace, in piena zona turistico-balneare. Ma il vero colpo di scena è il piano di riequilibrio. Doveva essere, grazie alla proclamazione del dissesto, l’arma con cui scardinare davvero il sistema di quelli che c’erano prima. Invece, si è trasformata in una trappola che, per far rientrare i grandi creditori del Comune, ammazzerà definitivamente le finanze dei cittadini. Del resto, un’amministrazione che dispone parcheggi a pagamento, a prezzi più alti di quelli del centro, a Torre Faro, togliendo ai meno abbienti perfino la possibilità di andare al mare, dalla parte di chi è schierata davvero?

“Molti cittadini, anche quelli con posizioni critiche – scrive Accorinti – si stringono forte a questa esperienza collettiva e la difendono da un atto di forza che vorrebbe porre fine ad essa in modo anticipato”. In realtà, secondo la classifica stilata da Il Sole24ore, il gradimento da parte dei cittadini nei suoi confronti è diminuito di 6,7 punti, facendolo scendere sotto la soglia della percentuale di voti necessaria a rivincere le elezioni. Ma, al di là degli studi condotti a tavolino, non si può sottovalutare il grande esodo di coloro che lo avevano sostenuto nel 2013 e che pian piano si sono tirati indietro, ritenendo tradite le proprie aspettative di cambiamento: Gino Sturniolo, Nina Lo Presti, Antonio Mazzeo, Clelia Marano, Angela Rizzo, Saro Visicaro, Raffaella Spadaro con i Verdi, l’Unione Inquilini, i partiti della sinistra radicale sono solo alcuni esempi.

La propria resa, del resto, il primo cittadino, pur senza rendersene conto, la proclama citando Alcide De Gasperi. Ovvero, il simbolo di un’ideologia sociale e politica totalmente in antitesi con i valori anarchici da lui sempre professati. Si potrebbe perfino ridere nel passaggio in cui scrive: “Stiamo amministrando”. Dette da chi, in qualità di sindaco metropolitano, a proposito dell’aeroporto del Mela, rinuncia alla propria prerogativa principale, quella di dare un indirizzo politico, sembrano davvero parole grosse.

Come non si trovano riscontri quando afferma che “abbiamo creato la possibilità di fare le opere più importanti che cambieranno per sempre il futuro della città”. A esclusione del Patto per la Falce, non sembra che il Comune abbia avuto un ruolo determinante a proposito delle infrastrutture o degli interventi chiamati a invertire il disastroso trend economico e sociale cittadino. Il Patto per Messina è frutto di una volontà del Governo nazionale, la nuova via Don Blasco è finanziata dalla Regione, il nuovo porto di Tremestieri è opera principalmente dell’impegno dell’Autorità portuale, gli svincoli di Giostra li realizzerà il Cas e, se proprio bisogna dirla tutta, il loro parziale completamento risale all’era Buzzanca. Insomma, dall’avere “creato” all’avere avuto semplicemente un ruolo istituzionale la differenza è tanta. Soprattutto quando, a questo ruolo, spesso, si è rinunciato, creando conflitti con la Prefettura, le forze armate. Perfino con lo stesso Governo nazionale, abbandonandosi, in diretta radiofonica, a commenti da bar sul premier e non solo.

Bisogna dargli credito, tuttavia, quando Accorinti sostiene che “sono arrivati troppo tardi” (con la sfiducia,ndr), che “noi abbiamo già vinto”, che “ormai niente sarà più come prima”. Infatti, chi avrà mai più, in questa città, il coraggio di puntare su degli outsider avulsi, almeno sulla carta, dalle logiche della partitocrazia tradizionale? Il suo più grande risultato è proprio quello di avere ammazzato la speranza di un cambiamento vero, concreto, e non filosofico.

“Questa è la nostra vera vittoria. Nonostante i limiti, gli errori e le imperfezioni”, conclude con umiltà e fierezza. E ne ha ben donde.