Sfiducia al sindaco Accorinti pronta ad arrivare in aula. Adesso servono 27 voti

di Eleonora Urzì Mondo

Dentro o fuori: ci ha pensato Giuseppe Santalco la scorsa settimana a riaprire i giochi della sfiducia. Un documento presentato in estate da Area Popolare, con in calce la firma di Daniela Faranda e a seguire quelle dei colleghi dell’intergruppo di centro destra. Una sfiducia che tiene conto dei tanti, troppi fallimenti di un esecutivo la cui condotta ha mostrato diverse falle in questi anni. L’ultima in ordine di apparizione, quella che avrebbe costituito il casus belli che ha portato a “Non poter più continuare così“, come ha commentato qualche giorno addietro la presidente del consiglio Emilia Barrile, sarebbe stata per molti il caso delle scuole al freddo che ha travolto la mala gestio di Palazzo Zanca, mostratosi impreparato anche stavolta.

Dopo il capogruppo di Felice per Messina (oggi in Forza Italia) anche la collega del gruppo, Nora Scuderi, la first lady del civico consesso (anch’ella genovesiana doc),e la consigliera Donatella Sindoni, oggi è stato il turno della signora democrat, l’avvocato Antonella Russo che, rompendo gli indugi e i tentennamenti (apparenti o reali) del commissario Pd, Ernesto Carbone, ha dato la propria adesione alla mozione. “Ho apposto la mia firma sulla mozione di sfiducia ad Accorinti in coerenza con il mio percorso di opposizione a questa amministrazione”, ha affermato la capogruppo democratica, raggiunta telefonicamente.

“Ero stata promotrice insieme ad altri colleghi di una precedente mozione ad ottobre 2015, quando, ne sono ancora convinta, sarebbe stato più opportuno tornare tempestivamente alle urne. Ma adesso, a prescindere da chi ha apposto le altre firme, non potevo non essere coerente con il mio percorso politico di netta opposizione a questa amministrazione, ed apporre la mia firma sulla mozione, per cercare di ridare nuovamente ed al più presto la parola e la scelta ai cittadini messinesi. D’altronde, se esiste l’istituto della sfiducia al sindaco è perché è normativamente previsto e possibile un ricorso anticipato alle urne. Nessuno più della sottoscritta ha fin dall’inizio manifestato coerenza di opposizione, non cambiando mai opinione, come invece hanno fatto altri, e votando sempre in modo contrario e motivato rispetto alle scelte economico finanziarie ed amministrative di questa giunta. Non potevo non essere coerente con i voti negativi in aula, con le numerosissime interrogazioni, con note inviate in prefettura, alla regione, all’Anac, ecc., la gente non avrebbe compreso un comportamento incoerente ed ondivago, che non mi appartiene“.

Adesso che di firme se ne hanno sedici, come richiesto dalla norma, bisognerà portare in fretta e furia la sfiducia in aula in un tempo non inferiore ai 10 giorni e non superiore ai 30; e una volta in seduta, l’assise dovrà mantenere il numero legale e contare sul voto favorevole di ben 27 dei suoi membri su 40. Possiamo immaginare violente influenze di massa, impegni improrogabili e ammutinamenti senza giusta causa o sarà invece massiccia la partecipazione di quel consiglio che, a conti fatti, stando ai posti occupati in aula – e spesso solo a quelli – dovrebbe essere composto da 36 membri all’opposizione e solo 4 filogovernativi?