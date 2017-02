Sfiducia ad Accorinti bocciata con soli 23 voti favorevoli. Ciascuno resta al proprio posto… per ora

di Eleonora Urzì Mondo

Dieci ore di consiglio per decretare l’ennesimo successo servito su un piatto d’argento dai partiti cosiddetti tradizionali a quello che è l’emblema dell’antipolitica locale: Renato Accorinti, è e resta sindaco di Messina. Così stabilisce il civico consesso dopo una seduta estenuante e non priva di contrasti e scontri, sospensioni obbligate e nervi a fior di pelle.

Al momento del voto, arrivato dopo una sfilza infinita di interventi dei consiglieri, si contavano 38 presenze su 40, un record mai visto, tranne evidentemente che il giorno dell’insediamento del consiglio. Di questi, sono stati in 23 a sostenere con un “favorevole” urlato o bisbigliato la mozione presentata nel luglio scorso dai membri dell’intergruppo di Area Popolare, con in testa i capigruppo dei Centristi – al secolo Udc – Mario Rizzo, ed Ncd, Daniela Faranda.

Un sì anche dai colleghi Franco Mondello, Mariella Perrone, Andrea Consolo e Libero Gioveni (tutti in quota D’Alia), Nicola Crisafi (Nuovo CentroDestra), Nino Carreri, Nino Interdonato e Santi Sorrenti (Sicilia Futura), Giuseppe Santalco, Nora Scuderi e Carlo Cantali (Felice per Messina), Pippo Trischitta e Giovanna Crifò (Forza Italia), Donatella Sindoni (Grande Sud), Fabrizio Sottile e Piero Adamo (SiAmo Messina), Elvira Amata (Fratelli d’Italia), Antonella Russo (Pd), Nicola Cucinotta e Simona Contestabile (Progressisti democratici), Daniele Zuccarello (Gruppo Misto) e Donatella Sindoni (Grande Sud).

Quest’ultima si è trovata al centro di un acceso scontro con il pubblico che, numeroso, ha assistito fino al termine della seduta, ai lavori d’aula. Una protesta silenziosa quella dei cittadini che assistevano dall’alto del “loggione” e che, al momento della dichiarazione della consigliera, hanno scelto di mettersi di spalle. Un atteggiamento che non è piaciuto a Trischitta e men che meno alla Presidente del consiglio comunale, Emilia Barrile, che ha minacciato di lasciare l’aula. E, a quel punto, addio votazione. I no e le astensioni registrate hanno mostrato la debolezza di gruppi senza linea, partiti allo sbando e grandi fratture tra gli scranni, a partire da quelle interne al Pd che si è totalmente diviso tra un unico voto favorevole, quello della capogruppo e i secchi no degli altri tre membri (Claudio Cardile, Gaetano Gennaro e Pietro Iannello). Altre determinanti bocciature sono arrivate da Pippo De Leo e Carlo Abbate – accolto da applausi e consensi dai presenti – entrambi del gruppo misto, e Angelo Burrascano (Il Megafono). Ovviamente contrari gli accorintiani Maurizio Rella, Cecilia Caccamo, Ivana Risitano e Lucy Fenech.

Fondamentali le astensioni, da quella della contestatissima Emilia Barrile – si vocifera di una possibile mozione di sfiducia a suo indirizzo – che ha presieduto insieme al collega Benedetto Vaccarino, anch’egli astenutosi, dopo le dimissioni dei due vicepresidenti Crisafi e Interdonato.

“Nì” anche da parte di Carmelina David (Grande Sud), di Francesco Pagano (Progressisti Democratici) e di Pierluigi Parisi (Forza Italia). Assenti al momento del voto Pio Amadeo (Sicilia Democratica) che in quel frangente ha lasciato l’aula e Rita La Paglia (Sicilia Futura) che a Palazzo Zanca non si è proprio presentata ieri.

Un intervento concitato quello del primo cittadino, piccato dalla decisione dei capigruppo di non dare spazio anche ai membri della giunta, i quali hanno seguito la seduta in silenzio, senza possibilità di replica a quanto sostenuto dai consiglieri di opposizione.

Si sono dovute attendere le 3.30 prima di avere l’esito di una votazione il cui risultato, calcolatrice alla mano, risultava già chiaro da ore. Niente sfiducia dunque: Accorinti, nel bene o nel male, andrà avanti fino a fine mandato, e con lui anche consiglio comunale e consigli circoscrizionali (la decadenza avrebbe interessato tutti). Adesso è tempo di rimpasti: gli assessori rimetteranno nelle mani del primo cittadino le proprie deleghe e si provvederà ad una nuova distribuzione, senza escludere, pare, qualche new entry in giunta. E’ verosimile che anche all’interno del consiglio comunale, ciascuno per il il proprio gruppo, dovrà tirare le somme e rivedere composizioni e rappresentanze.