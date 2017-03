“Settimana Mondiale del Cervello”: in Sicilia NeuroMe in prima linea

Una sette giorni dedicata all’organo più affascinante e per alcuni versi ignoto del nostro corpo: il cervello.

Dopo il successo delle scorse edizioni torna la “Settimana Mondiale del Cervello” campagna ideata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti che quest’anno si svolge tra il 13 e il 19 marzo.

In Sicilia, grazie alla cooperazioni di diversi partners, sono attese tutta una serie di iniziative per la sensibilizzazione di giovani, adulti ed anziani. In programma oltre sessanta appuntamenti completamente gratuiti in più di venti città siciliane: laboratori interattivi organizzati dal Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università di Messina, cineforum, tavole rotonde e dibattiti; saranno offerti gratuitamente screening della memoria per adulti e dell’apprendimento per bambini, consulenze professionali sul trattamento della depressione, dell’ansia, dello stress e della cefalea.

In Italia l’evento è animato da Hafricah, portale di divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale della Dana Foundation, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime istituzioni pubbliche e private. L’iniziativa coinvolge in Sicilia, con il coordinamento di NeuroMe e il contributo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute.

L’obiettivo della campagna è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica e sensibilizzare al mantenimento di una buona salute cerebrale attraverso corrette abitudini quotidiane. Il calendario è costantemente in evoluzione sul sito Settimana del Cervello e sulla pagina Facebook “Settimana Mondiale del Cervello – Sicilia”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato scientifico – Hafricah.NET – o il referente regionale – NeuroMe.