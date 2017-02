Settimana di fuoco per la P.A.: Testo Unico, decreti Madia e proposte di telelavoro

Settimana di fuoco per i dipendenti pubblici. Infatti, partendo da oggi con l’instaurazione del tavolo tecnico coi sindacati e fino alla poco rassicurante data del prossimo venerdì 17, è previsto un nutrito calendario che vedrà la discussione del Testo Unico sul pubblico impiego e dei tre decreti Madia, che dopo la bocciatura della Corte Costituzionale, sono pronti a riprendere il loro iter.

Oggi l’attenzione è concentrata anche su l’indiscrezione che riguarda l’introduzione nel settore della Pubblica Amministrazione di forme di lavoro flessibili. Il Governo vorrebbe incentivare il lavoro part-time e perfino inserire il telelavoro, al fine di favorire anche la dimensione familiare del pubblico dipendente. A questo proposito la riforma Madia, grazie ad un’azione congiunta col Ministero delle Pari Opportunità, dovrebbe anche prevedere forme di convenzione con gli asili nido, enti e campi estivi dedicati ai figli dei lavoratori della P.A.

L’intensa settimana, come già detto, ha inizio con l’odierno incontro con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil nella sede del ministero della Funzione pubblica. Al centro del dibattito, le resistenze su alcuni punti del Testo Unico, in particolare sulle norme a scopo punitivo introdotte per combattere il fenomeno dell’assenteismo, motivo di censura per i sindacati, in quanto prevederebbero una casistica troppo ampia.

Cgil, Cisl e Uil, inoltre, dopo sette anni di stallo, chiederanno anche lo sblocco dei contratti 2016-2018 e di modificare la nuove regole sulle visite fiscali per malattia, la cui competenza dall’Asl è passata all’Inps. Probabilmente venerdì 17 il Consiglio dei Ministri dovrà discutere dei tre decreti Madia, la cui entrata in vigore è stata arrestata dall’accoglimento della Consulta del ricorso presentato dalla Regione Veneto.

Si tratta dei decreti che dispongono del taglio delle società partecipate, quello sui cosiddetti ‘furbetti del cartellino’ e la riforma della dirigenza sanitaria, la più contestata, proprio quella che ha portato il Governatore Zaia a sollevare questione di legittimità costituzionale.