“Senza Ponte nessuna Città metropolitana dello Stretto”, parola di Rete civica

“Il triste e inevitabile epilogo dell’aeroporto di Reggio Calabria fa comprendere come senza collegamenti stabili, senza Ponte e ferrovie a lunga percorrenza, il destino di infrastrutture strategiche tra loro sconnesse, costruite come cattedrali nel deserto, è segnato”. A indossare i panni del giudice ed emettere la sentenza è un avvocato, Fernando Rizzo, presidente di Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno.

“Dichiarata fallita la Sogas, concessionaria dell’aeroporto Minniti, a ottobre, e cancellati dall’Alitalia i voli a decorrere dal 27 marzo – afferma il professionista – l’aeroporto di Reggio si estingue per mancanza di passeggeri e perdite per 6 milioni di euro annui della compagnia nazionale, impossibilitata a riempire 56 voli settimanali malgrado il potenziale di 1,2 milioni di passeggeri contro le 80 partenze giornaliere medie di Fontanarossa. Ma il destino dell’aeroporto mette la parola fine anche all’imbroglio ideologico no pontista, a dispetto della ragione e dell’intelligenza, che si possa creare un’area Integrata dello Stretto, un’area vasta, una Città metropolitana o una Regione dello Stretto senza infrastruttura stabili di collegamento: soli 3 chilometri di mare rappresentano una diga, un muro insuperabile per merci, treni, passeggeri, turisti”.

Rizzo ricorda come la Sicilia sia una “regione improduttiva perché chiusa su se stessa, annientata da un’economia aperta su scala globale, dove non contano le distanze ma i tempi e i costi di collegamento. Mentre si crea l’alta velocità – prosegue – coprendo 700 chilometri in 2 ore e 50 minuti, tra il centro di Roma e quello di Milano, quasi nello stesso tempo si attraversa in treno lo Stretto per soli 3 chilometri con il doppio dei costi e la rottura del carico. Nessuno investe in regioni prive di infrastrutture strategiche collegate stabilmente con il centro dei consumi”.

Il presidente di Rete Civica sostiene che sia “in malafede” o abbia “bisogno urgente di un medico chi ancora dipinge le rive dello Stretto come ‘le magnifiche sorti e progressive’ di un’area conurbata senza Ponte. Negare l’evidenza – è la sua posizione – conduce solo alla desertificazione economica e sociale non solo di Messina e Reggio, sempre più divise ed emarginate, ma anche dell’intera Sicilia estromesse dall’Europa. Messina priva di aeroporto e di treni a lunga percorrenza non ha alcun futuro economico, industriale, artigianale, turistico e ha prodotto l’emigrazione di 10.000 giovani negli ultimi 4 anni. E ciò rende ancora più evidente quale sarà il destino dell’Autorità portuale di sistema se fosse confermato l’accorpamento con Gioia Tauro“.

“Senza rete ferroviaria ad alta capacità neppure progettata – conclude – il destino dei porti di Messina – Milazzo consisterà nella depredazione delle risorse. Guarda caso Alitalia perde 6 milioni di euro l’anno mentre Milazzo produce avanzi di cassa per 9 milioni. Acquisire il bacino di Milazzo consentirebbe alla Regione Calabria di liberare risorse, e sperperare fondi sull’aeroporto di Reggio Calabria utili al governo per le politiche clientelari dei lavoratori del porto e dell’aeroporto producendo zero in termini di produttività e di crescita dell’area dello Stretto. Fallimento assoluto di ogni prospettiva socio economica di Messina usata solo come carta bancomat da politici locali impresentabili”.