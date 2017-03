Senza aeroporto, treni, Ponte, acqua, mensa scolastica ma con l’hotspot: è il modello di sviluppo dello Stretto

Niente aeroporto, niente acqua, niente mense scolastiche e tanta emarginazione. Questo il modello di (sotto)sviluppo che sta prendendo sempre più corpo nell’area dello Stretto. Ad assestare due colpi durissimi alle speranze di chi ancora non si arrende al degrado e alla disperazione sono la dismissione dei voli Alitalia, a partire dal prossimo 27 marzo, dal già evanescente aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria e l’hotspot che il governo centrale, dietro richiesta dell’Unione europea, intende realizzare a Messina. Città nella quale, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla spaventosa emergenza idrica che l’ha colpita, nulla è stato fatto. Città nella quale, sebbene il suo sindaco millanti davanti a tutta l’italia di avere sconfitto mafia e massoneria, la refezione scolastica è un miraggio.

Lo scorso venerdì, è stato il deputato Vincenzo Garofalo a intervenire sulla situazione dello scalo reggino attraverso un post su Facebook: “Ho già chiesto al presidente della commissione trasporti della Camera, Michele Meta, di invitare al più presto in commissione il Governo, i vertici di Alitalia, il presidente della Regione Calabria, Oliverio, e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. per affrontare con urgenza tale situazione e per scongiurare una ipotesi che, se realizzata, comprometterebbe pesantemente il diritto alla continuità territoriale dei cittadini siciliani e calabresi. Alitalia giustifica la chiusura parlando di perdite pari a 5 milioni l’anno a causa di un load factor del 76%; mi risulta però che tale coefficiente di riempimento sia in linea con il coefficiente di riempimento di altre rotte della cui dismissione non si discute”.

Il taglio dei voli costituisce un danno gravissimo in una zona in cui i collegamenti sono già di per sé inefficienti. Soprattutto la tanto decantata continuità territoriale, piuttosto che concretizzarsi, tende sempre più a rarefarsi. E, a parte gli interventi isolati di Garofalo, non si registrano prese di posizione forti, collettive, determinate da parte dei locali rappresentanti istituzionali. L’assenza del governatore siciliano, Rosario Crocetta, capace solo di sacrificare gli interessi economici degli amministrati per il proprio tornaconto politico, è abbondantemente conclamata. Su tutti valga l’esempio dell’Autorità portuale messinese, prima in assoluto in Italia per traffico passeggeri e ciononostante subordinata a un’authority fallimentare come quella di Gioia Tauro. Se non fosse per l’interessamento del magnate indiano Mahesh Panchavaktra, non si sarebbe nemmeno ripreso il progetto dell’aeroporto del Mela, più strategico che mai alla luce di quanto sta accadendo sulla sponda calabrese. Mentre è calma piatta tanto sull’alta velocità quanto sul collegamento permanente con il continente. Ovvero, il Ponte sullo Stretto.

Temi che, con l’avvicinarsi delle campagne elettorali regionali, politiche e amministrative, torneranno prestissimo di attualità. Per poi venire nuovamente archiviati nel dimenticatoio, una volta riconquistata l’agognata poltrona. A imporne la realizzazione può essere solo il territorio. Attraverso i suoi amministratori ma, soprattutto, per mezzo dei cittadini. Elettori che è ora che rispediscano a casa chi non ha mai fatto nulla per loro. Passerelle come quelle di Matteo Salvini a Napoli sono paradigmatiche dell’impunità di cui l’intera classe politica ritiene di godere. Il segretario della Lega nord, nel 2009, durante la tradizionale festa di Pontida, venne immortalato da un video che fece il giro dello Stivale mente intonava cori denigratori contro gli abitanti del capoluogo partenopeo. E oggi si permette perfino di recriminare se vogliono accoglierlo con un foglio di via.

La reazione riservata al leader del Carroccio – quella pacifica e civile, non certamente quella violenta – dovrebbe essere quella di qualunque cittadino in possesso di un minimo di amor proprio nei confronti di chiunque lo abbia ripetutamente, usato, sfruttato, depredato. L’arma esiste ed è il diritto di voto, sancito da quella Costituzione che in tantissimi hanno deciso di difendere lo scorso 4 dicembre. Compresi i leghisti, gli stessi che ancora oggi parlano di secessione.

Come già auspicato da L’Eco del Sud, il Meridione deve avere una propria lobby che lo rappresenti in Parlamento. Un intergruppo di persone concrete e leali verso il sud e i suoi abitanti. I venditori di fumo devono essere arginati. la marginalizzazione deve essere il loro destino. Non quello di milioni di persone per bene. E’ desolante, per una città come Messina, avere alla guida un primo cittadino che, a parte cavalcare l’anacronistica e partigiana onda No Ponte, tanto cara a chi gli permette ancora oggi di restare inchiavardato alla poltrona, non ha mai preso una sola posizione sul deficit infrastrutturale del territorio. L’aeroporto del Mela ne è prova. Da anni, ovunque vada, Rai2 compresa, non fa altro che raccontare della sua telefonata a Dario Fo, ormai defunto e quindi meritevole di essere lasciato in pace, per la realizzazione della biblioteca per bambini del Palacultura Antonello. Omettendo il piccolissimo dettaglio per cui a quei bambini, che dovrebbero fruire di un così strabiliante servizio, vengono negati i pasti a scuola. “Riscontriamo nuovamente come per l’ennesima volta le promesse dell’Amministrazione comunale non siano state rispettate, tale comportamento è inaccettabile sia nei confronti dei lavoratori che della cittadinanza tutta che ancora, non si sa per quanto altro tempo, rimarrà priva di un servizio essenziale”, il commento dei sindacalisti della Filcams Carmelo Garufi e Francesco Lucchesi, lo scorso venerdì, dopo aver preso atto ancora una volta della mancata pubblicazione del bando.

E che dire della mai attuata messa in sicurezza dell’acquedotto che, nell’autunno del 2015, ha lasciato Messina senz’acqua per ben tre settimane? Con repliche davvero raccapriccianti fino a venerdì scorso. Con l’Amam che ha avvisato i mass media della sospensione del servizio in alcune vie del centro solo a giochi fatti, senza permettere di dare congruo preavviso agli utenti.

L’hotspot, in tutto questo, assume la mera funzione di ciliegina sulla torta. Atta a simboleggiare una morte annunciata e ormai prossima che solo un’impennata d’orgoglio da parte della popolazione potrà evitare.