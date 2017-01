Scuola, buste paga in rosso. Lavoratori aggrappati alle promesse di Fedeli

Gli stipendi dei dipendenti pubblici impiegati nella scuola diminuiti di 800 euro l’anno tra il 2014 e il 2015. Un dato, reso noto dalla Ragioneria regionale dello Stato, che la dice lunga sull’importanza che in Italia si dà all’istruzione. Unica consolazione, i propositi espressi recentemente dal neo ministro Valeria Fedeli, sulla volontà di rinnovare il contratto di categoria, tenendo conto dell’importanza strategica del settore che coinvolge scuola, università e ricerca.

In attesa che dalle parole si passi ai fatti, vale la pena approfondire i numeri diramati dalla Ragioneria generale dello Stato. I compensi di chi opera nel comparto scolastico sono mediamente scesi, tra il 2014 e il 2015, da 29.130 a 28.343 euro. Si tratta, secondo l’Anief, “del peggior risultato dopo il 2007, quando le buste paga di docenti, personale Ata e dirigenti scolastici erano pari a 26.532 euro”.

A connotare in maniera ancora più negativa il fenomeno – fa notare il sindacato – “è il fatto che, tranne i comparti delle agenzie fiscali e della magistratura, tutte le altre amministrazioni statali hanno registrato stipendi pressoché uguali o in crescita con alcuni settori che hanno anche beneficiato di incrementi sensibili: come le forze armate, per le quali lo stipendio annuo è salito in media di 1.500 euro; oppure per chi è impiegato nella carriera diplomatica che, in un solo anno, si è visto aumentare i compensi di oltre 5mila euro. Il risultato di questo trattamento differenziato e iniquo è che un dipendente pubblico italiano percepisce in media 34.146 euro l’anno, mentre lo stipendio del personale scolastico è di 7.614 euro in meno”.

“Questi dati – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – confermano il gap che un dipendente della scuola deve continuare a sopportare per via dello stipendio fermo dal 2009 e a seguito della contrazione progressiva degli incentivi per lo svolgimento di attività extra all’attività didattica, con lo stesso fondo d’istituto che, malgrado gli incrementi dell’ultimo periodo, è comunque oggi sempre pari alla metà dello stesso fondo concesso alle scuole nell’anno scolastico 2011/12: così, lo stipendio di un collaboratore scolastico rimane fermo alla miseria di 1.008 euro al mese e quello di un docente neo-assunto poco sopra i 1.200. Lo stesso dirigente scolastico, a fronte di responsabilità enormi, percepisce quasi la metà di un collega dalla pubblica amministrazione”.

Come registra sempre il ministero dell’Economia, tra 2007 e il 2015 l’inflazione è salita del 13,5%. Gli stipendi medi dei dipendenti pubblici solo del 7,8%. Del 6,8% per il comparto scolastico. Tra il 2007 e il 2008 l’aumento medio delle buste paga per chi operava nell’ambito dell’istruzione pubblica fu del 10,4%.

“Il problema – continua Pacifico – è che lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021, per colpa del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale e del primo gradino stipendiale per i neo-assunti dal 2011, a seguito del Ccnl firmato dai sindacati. Anief sta depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo dell’inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata dalla Ragioneria dello Stato e per garantire la progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della parità retributiva e della giurisprudenza comunitaria”.

Anche l’ultimo Documento di economia e finanza, ricorda l’Anief, “prevede una moderata crescita delle retribuzioni per l’anno 2016 (1,4%) e una riduzione delle medesime per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2%), per poi stabilizzarsi nel 2019, con l’indennità di vacanza contrattuale tutta da valutare. Solo che il venire meno al suo pagamento, come è stato fatto negli ultimi sei anni, significa non applicare la normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35, della legge 203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro Renato Brunetta“.

Il sindacato autonomo ricorda ancora che una sentenza della Consulta dell’estate 2015 ha stabilito “che vi siano tutte le condizioni per fare assegnare, dal mese di settembre 2015, almeno la quota d’indennità di vacanza contrattuale allineata mensilmente al 50% dell’aumento dell’inflazione: si tratta di incrementi medi importanti, che superano i 2.500 euro netti a lavoratore statale. Pertanto, Anief, come Cisal e Radamante, intende permettere a tutti i dipendenti pubblici di chiedere l’adeguamento di indennità di vacanza contrattuale al vero costo della vita certificato dal ministero: ciò comporterà aumenti degli stipendi per almeno il 10% nelle buste paga“.

Il presidente Anief ricorda che “negli 83 mesi di vacanza contrattuale, non è stata corrisposta nemmeno quell’indennità prevista per legge, nata proprio per non far regredire gli stipendi sotto il costo della vita. L’intesa politica per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, sottoscritta a fine novembre 2016 con il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, se verrà tradotta in un contratto, non solo porterà cifre ridicole nelle tasche dei dipendenti pubblici, in media 30 euro netti al mese, ma nemmeno sanerà la mancata assegnazione di quell’indennità invece da conferire per legge”.

Ancora una volta, riecheggiano le parole di Fedeli, mossa dalla volontà di rinnovare il contratto attraverso “un confronto con le organizzazioni di categoria”.