Scrive su Facebook: “Domani farò una rapina”. La Polizia lo arresta in flagranza

Benché Salvatore Ignaccolo sia finito in manette, si è comunque guadagnato un curioso primato: il rapinatore più “social” d’Italia.

Accade a Comiso, quando ieri il cinquantenne ha tenuto fede alla promessa fatta su Facebook la sera prima: “Ho deciso: domani farò una rapina”.

Ed infatti, Ignaccolo armato di coltellino ha fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale di via Giovanni XXIII a Comiso, ed ha intimato agli operatori di riempire il proprio zainetto con i soldi delle casse. Per riuscire a lasciare l’ufficio in sicurezza, l’uomo si è fatto scudo con un ostaggio, una donna alla quale il bandito ha puntato il coltellino alla gola per assicurarsi la fuga.

Ma la corsa di Salvatore Ignaccolo è durata poco. La Polizia, avvertita da una cassiera, lo ha arrestato prontamente.

Del resto, di questo passo, per i rapinatori al tempo di Facebook, con la maniacale tentazione di postare le proprie “imprese” sul profilo, la strada per il carcere si fa sempre più breve.