Scoperta in Spagna una città romana perduta

di Ksenia Nazarova

Secondo le informazioni dell’agenzia di stampa spagnola EFE, nel comune di Driebes, Guadalajara, al confine con Madrid, una squadra di archeologici e ricercatori ha scoperto una città romana di circa 12 ettari, su una collina a soli 70 centimetri di profondità e in perfette condizioni. “Da sempre si è detto che ci dovrebbe essere qualcosa qui, ma non abbiamo mai pensato che fosse questo”, ha detto il sindaco del comune Pedro Rincón, sorpreso dalla grandezza di quanto ritrovato.

I lavori sono iniziati nello scorso ottobre, nello stesso luogo dove nel 1945 durante la costruzione del canale di Estremera era stato ritrovato un tesoro di 15 chili di oggetti in argento risalenti al III secolo a.c. La città romana avrebbe avuto una dimensione considerevole con un forum colonnato, bagni, strutture abitative e anche un acquedotto. Rilevarla è stato possibile grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare il GPR (georadar 3D), che permette di “vedere” in dettaglio i reperti archeologici ad una profondità fino a 1,5 metri in tre dimensioni senza dover scavare. Secondo gli esperti, potrebbe essere la città romana Caraca, citata tantissimo nelle fonti classiche, ma la cui posizione era precedentemente sconosciuta.

“Sorprende che la scoperta non sia avvenuta prima del XXI secolo. Il risultato della ricerca è molto più alto di quanto ci aspettassimo” – ha sottolineato J.Ferdinandez, archeologo e responsabile dello scavo. Ora l’intenzione degli archeologi è quello di continuare a lavorare per trovare “altri dettagli di questa località eccezionale per conoscere più a fondo la Hispania romana“.

La spettacolare scoperta di una nuova città romana come Caraca è un grande opportunità, e non solo nel campo scientifico, ma anche nello sviluppo socio-culturale ed economico della regione di Alcarria.