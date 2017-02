Scissione Pd e quell’inchiesta sul padre di Renzi che arriva al momento giusto

La notizia, per molti, potrebbe essere che il padre di Matteo Renzi, Tiziano, sia indagato. Per altri, che l’informazione arrivi ai giornali proprio nel periodo più difficile della storia del Partito democratico, con una fronda, guidata da Michele Emiliano, Roberto Speranza e, pensate un po’, Massimo D’Alema, talmente determinata a spodestare l’attuale segretario nazionale da dirsi disposta alla scissione.

Una storia che l’Italia ha vissuto tantissime volta, da quando il 9 novembre 1989 venne abbattuto il muro di Berlino. Con la fine della guerra fredda, il controllo statunitense è scemato e nel “liberi tutti” che ne è conseguito a essere determinante per gli equilibri è risultato l’asse tra una parte della politica, prevalentemente quella di centrosinistra (quando non squisitamente di sinistra), e la magistratura. Un oltraggio alla separazione dei poteri e, soprattutto, un meccanismo che, da Tangentopoli a oggi, ha sistematicamente impedito la continuità dell’azione di governo, a livello nazionale e locale. Questo, grazie a inchieste buone quasi sempre a deteriorare l’immagine degli indagati di turno ma raramente contraddistinte da condanne. Meno che mai esemplari. In qualche maniera, è quanto si sta ritorcendo contro il Movimento 5 stelle. Per anni pronto a cavalcare l’onda giudiziarista, salvo poi vedersela ritorcere contro, una volta conquistata la guida di città più che fondamentali.

In alternativa, a impedire il consolidamento di esecutivi forti, capaci di dare una linea autorevole al Paese, hanno contribuito i partiti più estremisti: la Lega nord nel 1995, con il famoso ribaltone ai danni di Silvio Berlusconi; Rifondazione comunista, con il supporto di D’Alema, nel 1998, quando premier era Romano Prodi; Gianfranco Fini (ex numero uno di Alleanza nazionale) nel periodo antecedente al complotto che ha messo fine all’ultimo governo Berlusconi. Nel mezzo, anche il dietrofront di Clemente Mastella, che ha condotto alla fine del secondo esecutivo Prodi, già indebolito dai mal di pancia della sinistra radicale.

Emiliano, più di chiunque altro, incarna lo spirito di questa creatura mitologica, a metà strada tra il potere giudiziario e quelli legislativo ed esecutivo. Ovvero, la negazione totale di ciò che una Repubblica dovrebbe essere. Il governatore della Puglia, infatti, è un ex magistrato datosi alla politica. Definisce Renzi “napoleonico”, “leader che dà poca importanza al gruppo”, Lo scorso gennaio lo ha accusato di violare le regole a proposito della data del congresso nazionale del Pd. Salvo poi essere smentito dal presidente della commissione di garanzia del partito, Gianni Dal Moro. L’ex sindaco di Bari è uno di quelli che sventola lo spauracchio della scissione. Al pari di Speranza, deputato formatosi nella Sinistra giovanile e capogruppo alla Camera fino all’aprile 2015, quando si dimise perché in dissenso sull’apposizione della fiducia nella votazione dell’Italicum.

Chi in questa guerra intestina sguazza come un bambino in un negozio di giocattoli è D’Alema che, come afferma Renzi nel corso di un’intervista al Corriere della Sera a firma di Aldo Cazzullo, se non comanda preferisce distruggere. E’ quello che ha sempre fatto, del resto. Ora, in ballo c’è la stabilità del partito di maggioranza relativa. Con essa, il presente e il futuro dell’Italia. L’ex premier è l’unico vero leader politico sul quale il Paese può contare in questo momento. L’unico capace di proporre riforme, discutibili o meno che siano. L’unico in possesso di una visione strategica. L’unico in grado di confrontarsi, e scontrarsi, alla pari con i capi di Stato esteri, a partire da Angela Merkel. Talmente bravo nel rappresentare gli interessi dello Stivale in Europa da avere suscitato più volte il disappunto di Mario Monti, filo germanico conclamato e convinto assertore di quell’austerità che sta facendo a pezzi gli italiani.

Matteo Renzi sa che solo un Pd coeso, integro, può proseguire il percorso avviato nel 2014, quando salì a palazzo Chigi. E si dice disposto ad andare a congresso. A offrire ai suoi rivali interni l’opportunità di scalzarlo, chiedendo loro semplicemente di accettare l’esito della votazione che ne scaturirà. Offerta che agli scissionisti sembra non interessare, in realtà.

Ed è proprio in queste ore, mentre il dibattito intestino al Pd si fa sempre più serrato, che si scopre che suo padre è indagato dalla Procura di Roma per traffico di influenze. Accusa che, malgrado il periodo, non c’entra nulla con la diffusione di virus letali ma che, piuttosto, riguarderebbe il ruolo di “facilitatore” che Tiziano Renzi, avrebbe ricoperto, in concorso con Carlo Russo, amico di famiglia e titolare di alcune società a Scandicci, nella concessione di appalti all’imprenditore napoletano Alfredo Romeo. Determinanti, secondo i pm, sarebbero numerose intercettazioni concernenti trattative e incontri per aggiudicarsi le commesse della Consip, in particolare la gara di facility management da 2,7 miliardi di euro bandita nel 2014. Sono passati circa tre anni, da allora. Ma, si sa, la giustizia è lenta ma arriva. E arriva sempre al momento giusto.