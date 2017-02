Scissione Pd, ennesimo giro di valzer dopo i trasformismi che hanno rivoluzionato il Parlamento

Scissione. Questa, la parola maggiormente di moda nella politica italiana di inizio 2017. Un tema caldo all’interno del Pd, ma anche un ritornello che alle Camere va avanti da inizio legislatura. A partire dalla frantumazione del Popolo della libertà. Oggi, a rischiare grosso è il Partito democratico. Con conseguenze che, a cascata, potrebbero spazzare via le poche certezze maturate negli ultimi anni, anche a livello di enti locali.

Proprio quando Matteo Renzi sembrava aver ricucito lo strappo con Michele Emiliano, ci ha pensato Enrico Rossi, sostenuto tra gli altri da Guglielmo Epifani, a gettare benzina sul fuoco della secessione. “Se si pensa di fare un congresso in poche settimane, una una conta per riconsegnare la guida del partito al segretario (dimissionario, ndr) noi non ci stiamo”, ha affermato, durante la manifestazione della minoranza del partito che ha anticipato l’assemblea nazionale tenutasi ieri a Roma. Aggiungendo che “il Pd è per sua natura plurale e di centrosinistra, se si pensa di abolire la sinistra o che finisca per non contare nulla la responsabilità della spaccatura ricade su chi non vuole capire”. A non voler capire, tuttavia, sembrano in tanti. Compreso il governatore della Toscana che, con i soli voti della sinistra, probabilmente, non sarebbe tale, come confermano le regionali del 2015. Sono le più basilari regole democratiche a stabilire che chi detiene la maggioranza vince. E amministra. Cosa resa davvero ardua proprio dai continui ricatti politici attuati nell’ultimo ventennio dai partiti fuoriusciti dalle varie costole del Pci, in cui Rossi – casualmente candidato alla segreteria nazionale del Pd – ha svolto la propria formazione politica.

Del resto, se quello guidato da Renzi è in Italia il partito di maggioranza relativa, lo si deve proprio alle nozze tra gli eredi del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano con quelli della Democrazia cristiana, del Partito liberale, del Partito repubblicano. Senza dimenticare Socialdemocratici e Radicali. Insomma, ci sono la quinta essenza del pentapartito, dei comunisti – ma anche di buona parte degli altri schieramenti della Prima Repubblica – nel soggetto creato nel 2007 a immagine e somiglianza di Walter Veltroni. Ex Pci capace, alle politiche dell’anno successivo, di farsi affondare da un Silvio Berlusconi ormai in fase discendente ma che, proprio sulla scorta dell’esperienza, ora preme per mantenere l’unità.

A permettere la riemersione, dopo l’incerto esito delle politiche del 2013, che lo si voglia ammettere o no, è stata la spinta impressa dall’ex sindaco di Firenze. Tutto, fuorché un uomo di sinistra. Ma è la storia a insegnare che le elezioni si vincono al centro. Demolire il Pd significherebbe venire meno al mandato elettorale di chi a questo soggetto ha dato la propria fiducia in questi anni. Replicando quanto accaduto nel Pdl all’indomani delle elezioni del febbraio 2013. Con molti parlamentari approdati alle Camere esclusivamente grazie al grande lavoro svolto da Berlusconi in campagna elettorale e pronti, un attimo dopo, a defilarsi. Creando addirittura delle autentiche contraddizioni ideologiche, oltre che terminologiche, come il Nuovo centrodestra. Sin dalla sua nascita posizionatosi nel centrosinistra dello scacchiere, dando manforte alla maggioranza di governo.

Come conferma il dossier “Giro di valzer, “di Open Polis, ripreso da L’eco del Sud lo scorso maggio, il trasformismo costituisce ormai una poco etica abitudine della politica peninsulare. Gli ultimi aggiornamenti dello studio certificano che i cambi di gruppo, tra Montecitorio e palazzo Madama, sono stati 261 tra 2008 e 2013, mentre dalle ultime elezioni se ne contano già 396. Sono 268 i parlamentari che hanno cambiato almeno una volta. Così, delle liste elettorali per cui gli italiani hanno votato rimane molto poco.

Nella scorsa legislatura, la sedicesima, determinante è stata la rottura di Gianfranco Fini e lo stesso Berlusconi, con il passaggio nel centrodestra dei vari Antonio Razzi e Domenico Scilipoti, ribattezzatisi “i responsabili”. A completare il quadro, il complotto nei confronti dell’allora premier e l’avvento de governo tecnico di Mario Monti. I 261 cambi di gruppo hanno coinvolto 180 parlamentari in 58 mesi. Per una media di 4,5 cambi al mese.

Nel corso della diciassettesima legislatura, l’attuale, dopo 47 mesi, a un anno dal completamento del quinquennio, si è già a quota 396, per una media di 8,4 cambi al mese. Con una crescita vicina al 50% rispetto al precedente periodo di riferimento. Il 23,97% dei deputati e il 36,56% dei senatori ha compiuto almeno un passaggio da un gruppo a un altro. In totale il 28,21% dei parlamentari (era il 18,86% nella scorsa legislatura) ha fatto almeno un cambio.

Nella diaspora incidono molto la balcanizzazione di Pdl e Scelta civica. Il 66,82% dei cambi alla Camera e l’80,57% di quelli al Senato coinvolgono centro, destra e centrodestra. Più contenuti i numeri nella sinistra e nel centrosinistra (17,05% alla Camera e 4% al Senato), e nel Movimento 5 stelle (16,13% e 15,43% rispettivamente).

Riconducibile al centro pure gran parte di chi ha effettuato più spostamenti nel corso di questa legislatura: 64 parlamentari hanno totalizzato 113 cambi: 1,77 a testa. Nel M5s si arriva a 1,51, nel centrosinistra/sinistra a 1,47, nel centrodestra/destra a 1,34.

Quella che ne è derivata è una rivoluzione dell’arco costituzionale, rispetto alla volontà espressa dagli elettori nel febbraio 2013. Oggi, alla Camera ci sono 11 gruppi parlamentari. Solo 4 sono riconducibili a una lista elettorale delle politiche di quattro anni fa: Pd, M5s, Lega nord e Fratelli d’Italia. Varrebbe lo stesso discorso per Sel che, tuttavia, ha cambiato nome in Sinistra italiana-Sinistra ecologia e libertà, tradendo l’alleanza con i Democrat per passare all’opposizione. Al Senato, su dieci gruppi, solo tre sono direttamente collegati alle liste elettorali del 2013: Pd, M5s e Lega nord.

E dire che gran parte di questi eminenti esponenti della politica italiana, alla fine dello scorso anno, si sono battuti strenuamente perché la Costituzione non venisse modificata, sventolando il principio della sovranità popolare. Oggi, molti di loro, continuano a procedere nella direzione opposta ai propri teorici propositi. All’orizzonte, la spaccatura all’interno del Pd. Che, qualora si attuasse, allontanerebbe ancora una volta l’Italia da quella stabilità politica a lungo e invano auspicata per uscire finalmente dalla spirale recessiva.