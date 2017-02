Scadono a marzo le iscrizioni alla IV edizione del Master in Digital Heritage della Sapienza Università di Roma

Scadono a marzo 2017, le iscrizioni alla IV edizione del Master in “Digital Heritage. Cultural communication through digital technologies”; Master Universitario di I° livello, diretto dal Prof. Umberto Longo, Vicedirettore del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della “Sapienza” Università di Roma.

Anche quest’anno, l’Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi) collaborerà con il Master realizzando un “Modulo Formativo” sul tema dell’Editoria Periodica, che si terrà nell’ambito delle “Giornate Formative USPI”.

“Il Digital Heritage. Cultural communication through digital technologies” è un master post-laurea innovativo nell’offerta formativa che intende approfondire i temi della social innovation e della tecnologia applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. È stato pensato per i giovani laureati e per tutti quei professionisti che sentano la necessità di aggiornarsi e riqualificarsi, ma anche di impossessarsi di nuovi strumenti – e nuovi linguaggi – da applicare alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale. E’ dedicato alla comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale in digitale e si propone come un punto di incontro tra saperi umanistici e tecnologie digitali, volendo formare operatori del settore che sappiano comunicare e valorizzare il Patrimonio con una prospettiva innovativa. Come obiettivo ha quello di formare dei project digital cioè manager della cultura.

L’Uspi, inoltre, si renderà parte attiva per favorire la partecipazione degli studenti del Master a tirocini presso la propria struttura e presso le testate associate.