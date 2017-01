Sanremo2017: dalle canzonette alla paura del figlio

di Elena Inversetti

Né sdegno né polemiche… Solo brutto. Sarebbe bastato questo semplice commento di Unlettorecomune per spegnere – col buon senso e col buon gusto – ogni qualsivoglia sterile polemica sullo spot della prossima edizione del Festival di Sanremo (7-11 febbraio 2017) che vede mamme incinta e i loro bambini in pancia cantare Non ho l’età, con tanto di schiocco di dita al ritmo dell’evergreen della Cinquetti.

Ma #sanremo2017 si prospetta al solito brutto al punto giusto da suscitare le solite rancide polemiche. Quindi tutto normale. Come ad ogni edizione. Specchio appannato del nostro miope Paese. Anche l’accusa di plagio al videoclip Teardrop dei Massive Attack entra a buon diritto nel calderone, pur se il divario di creatività è tale da suscitare il lecito sospetto che forse i creatori dello spot #sanremo2017 manco lo conoscono… Teardrop… Tuttavia un sana dose di correttezza intellettuale – prima di quella etica e ben al di là delle certezze ideologiche e politically correct di circostanza – impone di non trascendere, dando rilevanza, come ha fatto il solito mainstream italico (in prima fila Il Corriere e La Repubblica) a interpretazioni allarmate di chi invece rivede nello spot la discussa campagna del Ministero della Salute sul Fertily Day.

Segue lo sdegno sui social: “All’inizio credevo fosse una campagna pro-life”, “Violenze psicologiche che la TV ci propone ogni minuto!”, “Questo video è una coltellata al fianco a tutti quei genitori che hanno avuto un parto prematuro e hanno perso il proprio bambino… non ho l’età per uscire, per amarti… detto da un feto… è uno schifo!”, “Che ansia quei bambini”… beh, almeno qualcuno li chiama per quello che sono. Bambini. Fossero stati gattini o cuccioli di qualsivoglia specie animale avrebbero generato, al contrario, piogge di like. Come grandi plausi, non ne dubitiamo, avrebbero guadagnato feti felici di coppie lesbiche o di madri surrogate. Ma bambini non ancora nati, per di più di donne etero e non surrogate, fanno paura.

Ma perché abbiamo tutta questa paura del figlio? Del frutto dell’amore fra un uomo e una donna? Altre due parole che fanno paura. Teardrop dei Massive Attack non suscita ancora oggi polemiche, non soltanto perché è un capolavoro, ma soprattutto perché veicola un significato ermetico. Il feto non è allegro e schioppettante, è soltanto un bambino non ancora nato e che non sappiamo se mai nascerà.

Comunque si tranquillizzino gli impauriti dal pro-life, nessuna intenzione da parte dello staff della comunicazione di Sanremo di fare propaganda a favore della difesa della vita e della famiglia. Il tutto si sgonfia nella banalità della dichiarazione di Conti: “Quando si lavora ad uno spot non si pensa a cosa c’è dietro. Ti viene in mente un’idea e quest’anno abbiamo pensato a delle situazioni surreali. Si tratta di una leggerezza del nostro mestiere, che spesso viene fraintesa o strumentalizzata. C’è solo la serenità di fare qualcosa di simpatico”.

Per la prossima volta dunque si porpongano micini – anche non nati e possibilmente gender – a profusione: leggeri, sereni e simpatici. Che non facciano paura.