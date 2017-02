di Eleonora Urzì Mondo

Sanremo: Vincono Maria, Carmen e Fiorella. Lo share vola al 50,4% Sanremo, come lo metti metti, è il banco di prova più temuto, quello in cui inciamperebbe anche il più bravo; persino Crozza che con la sua copertina non entusiasma affatto.

Le aspettative sono altissime, la tensione è alle stelle e sai che da lì a poco verrai letteralmente massacrato da critica (professionista) ed esperti da divano. Non importa tu sia una new entry della tv o un veterano/a della scatola magica. Il Festivàl – come lo chiamava Mike – parte con un’inutile e niente affatto divertente anteprima in mano a Federico Russo – uno di quelli che mamma Rai ha deciso di proporci in mille salse – fortunatamente breve. Questa versione tarocca di Cattelan, che l’Alessandro di Sky non lo vede neppure col binocolo, traghetta dal tg1 alla clip (carina) con contributi dei diversi Big, intervistati uno per uno. Chi è chi? Questa è la domanda che si fanno non solo gli artisti in gara, per lo più i grandi della scena, al cospetto delle nuove leve del pop italico – cosa vuoi che ne sappia Albano di che film hanno fatto Raige e Giulia Luzi – ma anche buona parte dell’Italia che per scoprirlo serve rivolgersi a Google.

La sessantasettesima edizione si apre con una carrellata dei brani che hanno segnato epoche ma che nelle rispettive edizioni di partecipazione non hanno guadagnato la vittoria. E ora, passi per “Di sole e di azzurro” di Giorgia arrivata seconda nel 2001 – prima fu una straordinaria Elisa con “Luce” – ma vogliamo parlare di “Donne” (Zucchero) che arrivò penultima nel 1985 (vinsero i Ricchi e Poveri, mica cavoli)? Stessa sorte era toccata a Blasco due anni prima con “Vita spericolata”: un’edizione, quella del 1983 da far ridere i polli vista la clamorosa vittoria di Tiziana Rivale su gente come i Matia Bazar (“Vacanze romane” arrivó solo quarta). Insomma, più va avanti la clip, più ci si rende conto che la giuria di Sanremo non ha mai capito un tubo.

Ma torniamo ai giorni nostri: per la prima volta nella storia assistiamo ad una doppia conduzione, paritaria, e clamorosamente piatta. Ma non importa: no, perché quel piattume nel caso della De Filippi è proprio uno stile. Uno stile che le ha garantito il successo pazzesco che ha. Poco importa cosa dica o faccia; chi se ne frega che si trovi in uno studio di Milano o sul palco dell’Ariston, lei avrà comunque la sua caramella sempre in bocca e siederà sulle scale come in Uomini e Donne, presenterà storie e personaggi come fa a C’è Posta per Te e introdurrà gli artisti come è solita fare il sabato ad Amici. Del resto, buona parte dei partecipanti al contest viene proprio da lì. Su Conti si può anche soprassedere perché lui, poraccio, davanti alla Re Mida in gonnella della televisione italiana, passa in secondo piano; ma ci sa stare quel passetto indietro e, per questo, dimostra, laddove fosse servito, di essere un ottimo professionista.

Si sa, la musica dovrebbe essere la protagonista della kermesse, quindi fingiamo sia così e diamole un po’ di spazio: in concorso una meravigliosa Fiorella Mannoia, data per favorita sin da quando è uscito il suo nome tra i partecipanti al festival: si guadagna vagonate di menzioni, applausi reali e virtuali, complimenti e ideali standing ovation. Dopo di lei, il nulla, o meglio Alessio Bernabei. Ma chi fa le scalette? Questo è proprio sadismo! Sorprende Lodovica Comello, ignota ai più (specie gli over 12): già attrice e conduttrice TV, proveniente dal mondo degli show per ragazzi (Violetta) e successivamente approdata a Sky alla conduzione di Italia’s got Talent. Elodie, con il suo capello rosa e due spalle da urlo, delizia con una voce inconfondibile e un brano scritto da Emma Marrone, tanto per far restare tutto “in famiglia”. Sì perché la cantante romana parte anche lei da Amici (in realtà era già stata scartata ad X Factor) salvo poi affermarsi grazie a collaborazioni con altri grandi nomi del cerchio magico della De Filippi, dalla Marrone, per l’appunto, alla Bertè.

Tendenzialmente tra i pezzi che abbiamo ascoltato ieri (oggi sentiremo l’altro 50%) in concorso, meritano una speciale menzione queste tre donne. Senza ovviamente voler dimenticare Samuel, Clementino ed Ermal Meta che comunque il compitino lo fanno e lo fanno bene, specie l’interprete albanese che porta sul palco un tema pesante e difficile. Ma l’uomo più apprezzato è stato certamente Tizano Ferro, ospite della prima puntata che ha omaggiato la memoria di Tenco distruggendogli “Mi sono innamorato di te”. Si rifà con Carmen Consoli in un duetto da pelle d’oca con la splendida cantautrice catanese, insieme alla quale è in vetta alle classifiche con “Il Conforto”.

E a proposito di Catania, a rendere giustizia alla bellezza ci pensa la giornalista sportiva Diletta Leotta con spacco vertiginoso e corpo mozzafiato; per il piacere delle donne invece arriva un sexy Ricky Martin che riesce a far scollare le pesanti e addormentate terga del pubblico dalle poltrone di velluto, riproponendo i suoi brani di maggior successo. Ascolti ai massimi livelli, Sanremo non vantava dati così buoni da 12 anni: 50,4% di share perché si sa, il festival non piace, lo criticano tutti e non lo guarda nessuno. Anche se poi, inspiegabilmente fa il botto ogni anno. Ma va, va…