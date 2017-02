Sanremo, specchio dell’Italia in crisi

dal nostro inviato a Sanremo, Massimiliano Cavaleri

SANREMO (9 feb) – C’era una volta a Sanremo… ogni pezzo scritto sul Festival in fondo dovrebbe iniziare così, come se raccontassimo una favola lunga 67 anni, ma in realtà finita tanto tempo fa. Almeno se intendiamo Sanremo come il Festival della Canzone Italiana, dove dovrebbe sbarcare il meglio della proposta musicale italiana annuale di artisti già affermati, cosiddetti “big” e la presentazione di quelli emergenti e, non solo, un bellissimo varietà di intrattenimento di respiro internazionale.

A Sanremo ormai purtroppo si addice più la seconda definizione e non la prima, nonostante ai microfoni delle conferenze stampa si urlino sempre le parole magiche “le canzoni saranno le protagoniste… prima di tutto la canzone”. Se fosse così, questo Sanremo sarebbe da cestinare completamente, perchè nessuna di quelle in gara passerà alla storia, in compenso sarà qualche radio, che forzatamente ce le farà ascoltare nei prossimi mesi, per poi farle cadere in un triste dimenticatoio come negli ultimi 10 anni e forse più. Sfido chiunque a canticchiare o ricordare le canzoni, perlomeno vincitrici, dal 2002 ad oggi. Sfido gli stessi a ricordare “Perdere l’amore”, “Uomini Soli”, “Ti lascerò”, “Come saprei”, “Luce” del 2001, giusto qualche esempio, per non andare troppo nel passato. Tutti mi direbbero: “non fare confronti col passato, non si può”. E allora se non si devono fare paragoni, cosa scriviamo a fare, su cosa riflettiamo? Perchè, diciamo che è tutto splendido splendente, ascolti infiniti, se in realtà pensiamo che alla storia non lasciamo nulla, che non ci sia una canzone davvero bella? La risposta è eloquente: “Sanremo gara canora” è finita da anni, ci si sforza di farla continuare perchè non si può fare il contrario. Si dovrebbe invece ristabilire qualche criterio: per esempio che Sergio Sylvestre, Michele Bravi, Elodie, Lodovica Comello, Raige e Giulia Luzi, Nesli e Alice Paba non sono “big” (che in inglese vuol dire grandi), ma “perfetti sconosciuti”- per citare un bellissimo film – e dovrebbero gareggiare tra le nuove proposte.

Sanremo non deve essere il riciclaggio dei talent, a chi interessa se hanno vinto o meno altre trasmissioni; Sanremo è il palco per eccellenza, non una passatoia televisiva. Non un talent dove gareggia solo la bravura vocale, dove, come dice Red Ronnie “un Battisti o un Mogol non passerebbero neppure la prima selezione, quelli dei talent non sono artisti, sono solo belle voci, prive di contenuto autorale”. E se Sanremo vuole questo, che si faccia alla luce del giorno e non con accordi “sottobanco” tra case discografiche e produzioni: basterebbe dire chi vince “The Voice” o “X Factor” o “Amici” accede di diritto a Sanremo, sempre giovani. Sarebbe intellettualmente più onesto e commercialmente uguale.

Ahimè, ogni anno ci tocca vedere una Patty Pravo o una Mannoia gareggiare con il primo di turno. E abbiamo visto i risultati nelle prime due serate, dove le uniche belle canzoni che ho ascoltato sono state le nuove dei Clean Bandit, musica di altissimo livello, e di Robbie Williams e i pezzi di Giorgia. Amen. Per ascoltare buona musica bisogna attendere gli ospiti, per ascoltare qualcosa di già sentito, scontato, dignitoso e nel migliore dei casi carino, la mano ai “big”.

Non mi soffermo sulle nuove proposte, poveri giovani relegati alle 20.50 quasi “fuori festival”, come fosse “Striscia la notizia”, per dire: loro non sono il vero e proprio programma. Quando sarebbero i protagonisti… e non solo 8 misere canzoni… molte di più.

Sanremo è cambiato, del resto come il cinema, Sanremo è lo specchio sociale e culturale dell’Italia: un notevole decadimento di qualità, dove si dà spazio mezz’ora a Totti, che non interessa a nessuno se non a quattro tifosi, che lo vedono tutte le domeniche, o a quattro ragazzette pronte a urlare “quanto è bello” a Raoul Bova. Almemo Keanu Reeves ha suonato, peccato non si sia sfiorato l’unico argomento utile: i suoi film. Sanremo deve essere altro. Forse l’Italia dovrebbe essere altro. Dovrebbe rappresentare il nuovo, l’originale, l’inedito: ciò che non trovi tutti i giorni in tv. E invece troviamo Maria De Filippi, così gli sponsor sono contenti, la Rai pure, il pubblico appiattito plaude. Il prossimo anno condurrà Barbara D’Urso? E, come nella favole, tutti vissero felici e contenti. Ma non i nostri figli.