Sanremo penultima puntata: Vessicchio c’è!

di Eleonora Urzì Mondo

Vessicchio c’è: e questa è la notizia più importante della serata! C’è e sta in platea, seduto accanto ad Alba Parietti che non perde occasione e va di selfie.

Sanremo penultima puntata. Ecco che si arriva al momento in cui viene da pensare: ma non è che sto festival dura un po’ troppo? In effetti cinque giorni sono mica lievi da gestire e tanto meno da digerire, ma l’utilità della quarta puntata è tutta lì, nel riascolto dei brani in gara che, la seconda volta, sembrano tutti più belli. Cioè non proprio tutti, ovviamente.

Anche ieri sera non sono mancati i siparietti di Conti e la De Filippi, discutibili e non proprio divertenti, tra una dentiera da sorriso Durbans e la distribuzione degli ormai noti portachiave “a forma di Carlo”. Sketch malfatti e senza senso, di quelli che restano nell’aria come le barzellette dei bambini piccoli che hanno un inizio e mai una fine.

La nota più amara dell’intera serata, però, sta tutta nell’intervento di Virginia Raffaele nei panni di una Sandra Milo di pessimo gusto.

L’attrice ormai ottantaquatrenne, nota per essere stata musa di Fellini, amante di nomi illustri del cinema e della politica italiana, certamente dall’immagine svampita e lieve, viene rappresentata come un’ochetta sciocca, insulsa e decisamente z…allegra. Ecco, diciamo allegra. Ora, dico io, è un trattamento normale da riservare ad una signora anziana, la derisione in prima serata su Rai1 davanti a milioni di spettatori? La risposta viene da sé: no, assolutamente no. E, di fatti, Debora Ergas, figlia della Sandrona nazionale, se la prende e contesta la parodia, attraverso Twitter, con un’eleganza che alla Raffaele -e anche a Conti che ha preso parte alla messinscena- è assolutamente mancata. («Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini»)

E’ stata una serata intensa e ricchissima di contenuti: dalla proclamazione del vincitore tra le nuove proposte (Lele che, oltre ad essere il fidanzato di Elodie, è uno dei ragazzi di Amici, tanto per cambiare) , all’omaggio al presidente di giuria, Giorgio Moroder -una sorta di demiurgo della disco; il dio del sintetizzatore; la longa manus che sta dietro alcuni dei più grandi successi di sempre. Uno a cui Grammy e Oscar sul comodino non mancano in quantità-, passando per immancabili automarchette della Rai. Arrivano sul palco Luca Zingaretti per promuovere i nuovi episodi del Commissario Montalbano e Antonellona Clerici, sempre più bella dal collo in su. Il problema è dal collo in giù: e non tanto per una fisicità curvy che va pure di moda e “Dio benedica la morbidezza!”; ma, da anni, una domanda ossessiona la mia mente -e credo non solo la mia-: ma chi diamine la veste? E perché tende a farla somigliare sempre più una meringa strizzata e sempre meno ad un essere umano, anche potenzialmente molto sensuale? Chi lo sa.

Però, è proprio ascoltandola parlare del suo nuovo show, “Standing ovation”, che inizia a pulsare la mia vena maliziosa. Improvvisamente, vedendola lì, tra Carletto e Queen Mary, mi sembra che il quadro inizi a prendere una forma più chiara. Più che un Festival sembra il congresso di Vienna: le colonne portanti di Rai e Mediaset sono insieme per firmare un accordo di pace che prevede scambi e nuovi confini tra una rete e l’altra. E la De Filippi, in questo schema, sembra quella che gestisce le trattative, sposta le pedine e regge gli equilibri. Dite che è un delirio, effetto di troppe ore passate ad ascoltare D’Alessio, Ron, Albano e co.? Forse. Ma badiamo: la signora Costanzo -credo non si azzardi a chiamarla così neanche il panettiere sotto casa. Semmai Maurizio è diventato il signor De Filippi, poraccio!- arriva all’Ariston con tutti gli onori del caso -e ci mancherebbe!-; dopodicchè si inizia a vociferare di un passaggio di Conti in Mediaset, lui che con la Rai ci è nato e cresciuto. Cioè come pensare di far comprare Totti alla Lazio più o meno. Intanto la Clerici presenta il programma annunciando i nomi dei giurati che la affiancheranno alla conduzione del talent: passi per Romina Power, ma Nek e Loredana Bertè sono due elementi chiave della scuderia della De Filippi. Sono suoi, c’è poco da dire. E così sorge spontaneo vedere in tutta sta situazione una specie di apertura, di varco tra le due aziende protagoniste del duopolio tv.

Vabbè elucubrazioni da mercato televisivo che non leveranno di certo il sonno ai telespettatori.

Un altro che presto approderà in nuovi lidi è Crozza, che ha appena lasciato La7 per il Nove. E anche ieri non è mancata la sua copertina. Sempre meglio: è un crescendo di sopraffina comicità, condita da capacità imitative di non poco conto. Ma quando si arriva a toccare Renzi qualcosa non va: la camera inquadra Conti e lui no, non ride proprio. A buon intenditor…

Di quest’edizione si è detto di tutto, e una delle cose che ha più fatto discutere è stata la mancanza delle vallette, della grande moda, dei vestiti da sogno e delle bellezze mozzafiato. La prima sera ci ha pensato la giornalista di Sky, Diletta Leotta, a compensare il gap, ieri è stata la volta di Marica Pellegrinelli, modella -dal portamento elegante come quello di uno scaricatore di porto mentre solleva casse piene- il cui maggior merito -o unico- è quello di essere la moglie di Eros Ramazzotti. Un’uscita, un intervento, un botta e risposta con il padrone di casa e un invito dello stesso a tornare sul palco. Lei, sorpresa, accetta lieta. Così sorpresa che a Sanremo ci era andata con la valigia gonfia di vestiti per i cambi da fare in serata. Ma perché, dico perché, fanno ste scemenze della finta improvvisazione? Gaffe assoluta, uscendo di scena, l’aspirante Michelle Hunziker -perchè è evidente che se sta lì significa che è pronta per il lancio sul piccolo schermo- pare abbia salutato la first lady con un “Ciao Anna”! Ciao Anna? Abbiamo sentito male, vero? Lei è Maria. La regina Maria. La regina Maria che quando la vede spuntare -anche stavolta con finta sorpresa- per l’ennesima volta, si congeda con uno “ciaone”.

Rispetto alla gara in sé, un dato su tutti emerge: i napoletani non televotano. Non più almeno. La prima sera Clementino in zona rossa -salvo poi rientrare in gara-, ieri Gigi D’Alessio escluso. E’ evidente che i figli del Vesuvio sto Sanremo non lo seguono proprio. E come loro, i tantissimi che continuano a ripetere sui social e nelle interviste tv, quando fermati per strada da inviati dei classici programmi pomeridiani, che non guardano il Festival. Come sempre Sanremo non lo guarda nessuno; nessuno nessuno… dunque non si coglie com’è che lo share resti ai massimi livelli e #Sanremo2017 sia trend topic da tre giorni. Stasera l’ultimo, inesorabile e chissà, forse sorprendente, atto.