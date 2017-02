Sanremo III tempo: cover deludenti e grandi conferme. Conti trova la sua dimensione: è il nuovo portacaramelle della De Filippi

di Eleonora Urzì Mondo

Si accendono i riflettori sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festivàl – si, per quello di Sanremo si deve eccezionalmente spostare l’accento – e te li trovi lì, seduti sui gradini come fosse un qualunque pomeriggio su Canale 5.

Carlo Conti si adegua e trova la sua dimensione: diventa il portacaramelle ufficiale della De Filippi. Maria (che non ha bisogno del cognome, in realtà: lei è MARIA, unica e sola), avvolta in quel suo abito che sembra uscito da una collezione Dolce e Gabbana del ’98, stupisce anche stasera per la scelta dei gioielli: brutti, ma brutti che aiutatemi a dire brutti. Esordisce con una roba al collo che sembrava il testevin, cioè quell’aggeggio che portano i sommelier e serve loro per la degustazione. Per non parlare poi del collanone che pareva scippato al gran maestro del Grande Oriente d’Italia; il tutto adagiato sulle creazioni dell’ormai noto – anche alla massaia di Voghera – Riccardo Tisci, designer italiano in quota Givenchy. Ma passiamo oltre le chiacchiere alla Chiara Biasi, che proprio non mi ci ritrovo dal basso dei miei jeans.

La sera delle cover è diventata un momento atteso, quasi tradizionale della kermesse, e ad aprire è stata Chiara Galiazzo con nientemeno che Mauro Pagani. Dici, ok, si comincia col botto; per di più canta “Diamante” di Zucchero: una garanzia. Altro che. Una schifezza, seconda in quanto a schifezzaggine solo alla performance di Alessio Bernabei. Ecco, su questo giovanotto, ex leader dei Dear Jack – usciti anche loro da Amici, che ve lo dico a fare? – andrebbe aperto un capitolo a sé. Ma cosa ti cimenti in Bennato, tesoro caro? Dico, Bennato!

Già la canzone in gara è da 4 e ½, a questo ci si aggiunge che ieri ha voluto prendere un capolavoro come “Un giorno credi” e farne un’interpretazione da restare quantomeno basiti. Scusalo Edo, non sa quello che fa. C’è chi però è riuscito a fare peggio: è il caso di Fabrizio Moro. Puoi mai scomodare De Gregori, specie sapendo – perché lo sai – che l’ha portato anche la Mannoia? “La leva calcistica della classe ’68” come non l’abbiamo mai sentita, versione da far sanguinare le orecchie, vs “Sempre e per sempre” interpretata con una classe e una familiarità che solo Fiorella poteva darle. In fondo dire Mannoia e De Gregori è come pane e marmellata, ovetto Kinder e sorpresa: due elementi che coesistono in un’armonia che concettualmente li lega indissolubilmente.

Che dire di Francesco Gabbani, vera rivelazione di questa sessantasettesima edizione? Anche ieri ha fatto la sua bella sauna con il maglione d’angora – entro sabato scopriremo il perché di questo strambo dress code da lunedì mattina a scuola, decisamente inadeguato al contesto- ballando e cantando “Susanna” di Celentano. Anche Al Bano ha scelto Adrianone per la sua cover: e sarebbe stato meglio avesse evitato. A metà di “Pregherò”, tutto quello che veniva voglia di cantare era “Ma perchééééé? Ma perchéééé?” (cit. “Nel sole” per chi non avesse colto).

La Comello ha scelto “Le mille bolle blu” di Mina: una possibilità per sintetizzare la propria virtù vocale con un brano che non rimbecillisse il suo pubblico under18. Comunque, come proporre i Beatles e presentare Obladì Obladà più o meno. Medaglia d’onore ad Ermal Meta che inizia a profilarsi come potenziale competitor della favorita per la vittoria. “Amara terra mia” di Modugno è una scelta audace che fa venire la pelle d’oca a chi ascolta un’interpretazione commovente, oltre che straordinariamente virtuosa sotto il profilo vocale, e fa scoprire un passato della Bonaccorti da autrice di livello a quanti lo ignorassero.

Una menzione a parte va fatta a Gigi D’Alessio, prossimo conduttore tv nei panni di capocomico. ”Rabbrividiamo. Brrr!”, per dirla alla Marina Massironi. Standing ovation per il cantautore napoletano, l’unico in grado di prendere un capolavoro e devastarlo uniformandolo al resto della sua discografia. Persino “L’immensità” di Don Backy diventa una sorta di cover di “Non dirgli mai”. Ci vuole una certa abilità per fare questo, eh!

Apriamo la parentesi ospiti: che Sanremo sarebbe, del resto, se la Rai non spendesse un fracco di soldi per le guest star? E chi ti porto? Nientemeno che Mika, il più amato dalle italiane da quando Sky ha deciso di proporlo come giudice di X Factor. Ma siccome l’Italianitudine è un morbo che colpisce trasversalmente, basta stare un po’ nel belpaese che ci si impigrisce abbestia e Mr. Grace Kelly non fa eccezione. Ormai italiano d’adozione ha assunto anche i nostri costumi, al punto che non esce un suo nuovo pezzo dal 2015, quindi ci propina la stessa roba di continuo. Essendo oltretutto uno stipendiato della televisione pubblica e avendo il suo show su Rai2, ieri non ha fatto che riproporlo sul primo canale, ma stavolta, per fortuna, senza la Bellucci che gli lecca le dita.

Polemiche a parte, Mika è sempre garanzia di successo: se anche non avesse doti artistiche da paura o non interpretasse brani ormai amatissimi dal pubblico, piacerebbe comunque – come direbbe la mia amica – per la sua dolcezza da tenerorso.

Un esordio, con i bimbi dell’Antoniano che per la prima volta calcavano il palco della kermesse, e un inno alla speranza e l’umanità, con l’orchestra dei Reciclados del Paraguay, passati dalla vita in mezzo alla povertà e all’immondizia ad ambasciatori Unicef: la storia che serve a Queen Mary per portare, anche stavolta, un po’ di “C’è posta per te” a Sanremo.

Chiude in bellezza (artistica, perché esteticamente ricorda Bob Dylan) LP, al secolo Laura Pergolizzi, la cantautrice americana di origini italiane. Ma può mai essere che siano tutti italiani? Siamo più dei cinesi…

Il resto si può riassumere in poco altro: una passerella promozionale di Gassman e Giallini; un’inutile partecipazione di Annabelle Belmondo e Anouchka Delon – figlia e nipote dei due attori di cui portano i cognomi – ospiti per non si è compreso quale motivo. Speriamo almeno che il biglietto dell’aereo se lo siano pagate da sole. Improbabile!

C’è da stendere invece un velo pietoso sull’ormai forzata, stantia e maldestramente intellettuale comicità di Luca e Paolo che non fanno ridere e neppure riflettere. Migliora sempre più la performance di Crozza che passa dal Renzi della prima sera, al Mattarella della seconda, al Papa Francesco di ieri.

Stasera a chi tocca? Andando avanti così, per la finale si travestirà dall’Altissimo.

In tutto ciò c’è stata anche un po’ di gara, quella tra i giovani tra i quali non ha brillato nessuno, eccetto Maldestro, più per lo stile che per il pezzo; e i primi esclusi tra i big, ieri ripescati per 4/6. Rimangono fuori le coppie: Nesli e socia e Raige e la Luzi che, però, possono dormire sonni tranquilli, il loro brano è già sulla strada del successo.