Sanremo atto II: la noia dei numeri primi. La De Filippi colonizza l’Ariston

di Eleonora Urzì Mondo

Dopo il debutto con annesse eccitazione, enfasi e curiosità della prima sera, già ieri Sanremo è venuto fuori nature: noioso e colmo di riempitivi inadeguati. Come quella triade in smoking che ha cantato sul palco dell’Ariston lasciando il pubblico con un solo quesito: “perché?”. Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli hanno chiuso una puntata barbosa e deludente sotto ogni aspetto, in primis quello canoro.

A dare punti positivi c’è la conduzione, sempre più da applaudire. La De Filippi si impone ulteriormente come padrona di casa, conduce e intervista… E si becca pure un bacio da Robbie Williams, rimanendo pressoché impassibile, a dimostrazione del fatto che Queen Mary è un’extraterrestre. Non si spiega diversamente tanta compostezza.

Ma andiamo alla musica: vecchi vs giovanissimi, Michele Zarrillo vs Michele Bravi, popolarissimi contrapposti a pseudoignoti. Sono i prodotti da talent a farla da padrone al festival: da Sergio Sylvestre – il Barry White 2.0 – ad Alice Paba – vincitrice dell’ultima edizione di The Voice – quest’ultima esibitasi insieme a Nesli (che non è il nome di un tipo di cereali Cameo ma un rapper e producer, nonché fratello di Fabri Fibra). Anche quest’anno, sempre per restare in tema di talent, timbra il cartellino Chiara, al secolo Chiara Galiazzo, che non si capisce perché non si faccia chiamare per nome e cognome. Una a cui vincere X Factor non ha certo fatto bene. Un provino da mozzare il fiato, è entrata interpretando alla stragrandissima Teardrop dei Massive Attack e ne è uscita cantando una canzone di Ramazzotti. E dal crollo è andata avanti a strapiombo: non si spiega come sia possibile, visto che il potenziale ce l’ha tutto. Nemmeno stavolta sono stati in grado di trovarle un brano adatto. Eppure, cavolo, ha una voce pazzesca e si accompagna niente meno che con Mauro Pagani (mica la dirige Peppe Nappa!). Misteri della discografia…

La più orecchiabile tra le canzoni di livello è certamente quella della sempre eccellente Paola Turci. D’Alessio annoia, mantenendo la coerenza del suo stile, ma non sdegna e al dopo festival dà il meglio di sè improvvisando un “O Sarracino” in versione reggae su “Could you be loved”. Niente affatto banale il testo di Zarrillo, con ritrovato capello argento (dopo una parentesi platino da denuncia penale). Dopo tanto parlare della maturità dell’ormai over50 Marco Masini, ascoltandone il pezzo, non si può che rimpiangere il “Disperato” che era da giovane. Clamorosamente bocciati dal televoto Bianca Atzei, famosa più per essere la fidanzata di Max Biagi che per le proprie doti (canore impressionanti oltre ad una bellezza indiscutibile), e il duo Raige-Giulia Luzi che ha proposto un potenziale tormentone stagionale. Va benissimo Francesco Gabbani, quello che lo scorso anno spaccó letteralmente con “Amen”; a sto giro si è presentato con Gorilla al seguito – ricordando il Silvestri di “Salirò”, allora accompagnato da Lando – indossando un improbabile maglione di angora (ci deve essere un caldo da paura sotto quei riflettori) e presentando “Occidentali’s Karma” che, verosimilmente, ci metterà pochissimo a scalare le classifiche.

Ospiti nazionali e internazionali anche nella seconda serata del Festival, da Keanu Reeves in versione bassista a Giorgia che ha ricordato, con un medley dei suoi brani più famosi, come gli anni 90 abbiano sfornato grandi talenti, quasi tutti lanciati dal Pippo nazionale a cui, poi, per lungo tempo, la Rai ha ben pensato di dare un sonoro calciotto nel sedere. Salvo recuperarlo di recente. E proprio Baudo, che si prevedeva conducesse il suo speciale di Domenica In da Sanremo, rinuncerà a causa di una bronchite. Dicono! Insomma toccherà sorbirsi una full immersion dell’insopportabile Giletti… o cambiare canale.

Tra la promozione della nuova fiction Rai su Dalida e gli interminabili siparietti in compagnia di Francesco Totti (non si capisce perché!), il tutto intramezzato da undici brani, si è arrivati al termine della seconda serata della kermesse. Un Sanremo supersocial: e proprio sul web si sprecano i commenti e le critiche, rivolte principalmente ai giovanissimi che concorrono tra i Big e che non possiedono quel che si suol definire un “pedigree classico”. La realtà è che esiste tutto un mercato rivolto agli adolescenti, ragazzetti che in personaggi come la Comello e in Bravi (voi direte “chi?”), e in altri semisconosciuti ai più, vedono delle star. Che improvvisati Mario Luzzatto Fegiz da tastiera non li conoscano è un problema che di certo non li tange. Chi compra i dischi (ei fu, ormai si viaggia su altri formati) sono proprio i ragazzini e quelli a cui va meglio sono decisamente i teen idols, che i sapientoni-criticoni su Facebook e Twitter continuano impunemente a sfottere al grido di “e questo chi è?”

Non manca la comicità, quella incomprensibile di Rocco Tanica e il monologo di Maurizio Crozza che inizia a recuperare bene dopo una partenza faticosa e lenta, non alla sua altezza nella prima serata. Fortuna che, spente le luci sul palco, arriva la Gialappa’s con Savino: garanzia di qualità assoluta! E stasera tocca alle cover… Male per noi.