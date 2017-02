Sanremo 67•: la colonizzazione di Queen Mary. Il Festival è finito: andiamo in pace

di Eleonora Urzì Mondo

C’era una volta il Festival; c’era Pippo e c’erano le vallette bellone che avevano il solo compito di scendere dalle scale senza ruzzolare, sfoggiare una trentina di abiti imposti, leggere il gobbo per dire chi dirige chi: insomma due servimuti con un tacco 16 da annullarci il collo del piede.

C’erano le canzoni melense e le ricercate rime “sole, cuore, amore” che gente come Valeria Rossi e Amedeo Minghi ci ha costruito su una fortuna.

C’era una volta il Festivàl, c’erano i fiori sul palco e i “dirige il maestro Vince Tempera”.

Sono da poco passate le 01.30 e sul palco dell’Ariston viene proclamato il vincitore della sessantasettesima edizione della manifestazione. Stanno vicini l’uno all’altro Francesco Gabbani, con la faccia da pesce fuor d’acqua, Fiorella Mannoia -la super favorita che, da due giorni già, era palpabile avrebbe perso la medaglia d’oro che dall’annuncio della sua partecipazione al fest le avevano appeso al collo in fiducia-ed Ermal Meta, il finto giovane che ha alle spalle un’affermata carriera sia come autore che da frontman di band anche discretamente conosciute. Per intenderci, andò benissimo, nel 2010, il brano “Buio e Luce”, presentato nella sezione giovani proprio a Sanremo con il gruppo La Fame di Camilla (e se non la conoscete, correte ai ripari perché ne vale la pena).

Sui social le previsioni e i “l’avevo detto” hanno iniziato a fioccare con tanto di screenshot a dimostrazione del fatto che qualcuno, in effetti, l’aveva detto e qualche lungimirante ci aveva anche scommesso su, quando le quote erano ancora generose, almeno per Meta e il tizio col gorilla. Quando Conti ha sputato fuori il nome di Gabbani il silenzio è piombato sui divani di mezza Italia. Uno che si presenta a Sanremo col maglione d’angora -che Mike non l’avrebbe neanche fatto entrare in teatro- e una scimmia pelosa che gli balla accanto, sbaraglia la concorrenza e vince addirittura sulla signora Mannoia? Ebbene sì. Il pubblico applaude. L’orchestra -che pure ha partecipato all’esecuzione del brano, con voce e gesti oltre che con gli strumenti-non protesta e non strappa spartiti come in altre occasioni è successo. Sembra un placet tutto sommato. L’unico sconvolto sembra lui, Gabbani, che si inginocchia davanti alla seconda classificata e si scusa con lei puntandole il dito addosso a voler dire “è lei la vincitrice”. Ma il suo pezzo non è “solo” un tormentone che ci porteremo dietro per mesi. Dentro quel testo c’è un riferimento agli studi di Desmond Morris -che, per chi non avesse idea di scienze del comportamento, è un noto etologo inglese- e più precisamente al suo libro “La scimmia nuda” che, da domani, verosimilmente, tornerà in auge su Amazon.

È finita, adesso è proprio finita: per altri 365 non dovremo sentir parlare di Sanremo. Ora però, come dopo una tornata elettorale, è tempo di tirare le somme e fare un po’ di sana analisi.

Riavvolgiamo il nastro…rewind!

Il padrone di casa presenta la giuria e, guardando bene i suoi componenti, c’è chi spicca. Ci sono seduti vicini Linus, Giorgio Moroder, Rita Pavone, Giorgia Surina e Violante Placido. Per la serie “trova l’intruso”, di chi non si capisce decisamente la ratio in quel contesto? È facile. Un aiutino ond’evitare dubbi: la Surina nasce come vj ad Mtv. Insomma, la figlia di Michelone Placido, che

già definirla attrice è esagerato, in questa veste di giurata, di cosa mi sarebbe esperta precisamente? E che ci azzecca lì? Bah…

Anche stasera non manca la copertina di Crozza e, a sto giro, il comico genovese a Sanremo ci torna proprio fisicamente. Dopo il tonfo clamoroso di qualche anno fa, lo showman trova il coraggio di risalire sul palco dell’Ariston/Indesit (come lo chiama il suo senatore goffo) ma, pur senza ricevere critiche dal pubblico come in passato, funziona poco, persino col suo cavallo di battaglia. Razzi non fa ridere più di tanto. Ansia da prestazione? Certo è che quel teatro Crozza lo soffre proprio e si vede. Il sorriso parte giusto quando offre dieci euro alla conduttrice perché “non puoi lavorare gratis, è diseducativo per i bambini”. E Maria, anzi Mariah, come la chiama Geppi Cucciari -che tra i comici intervenuti è certamente quella che fa meglio di tutti- infatti, al proprio compenso ha rinunciato, come a voler rimarcare che lei è lì per un’altra ragione. Ma quale? Banalmente potremmo pensare abbia accettato la proposta di un amico/collega che non manca di definire addirittura un fratello (e stiamo parlando di una che non si sbilancia mai. Una sorta di iceberg nel frigorifero fatto donna); che volesse fare un’esperienza. Ma non può essere solo questo. Suvvia… E la mente vaga: ci sarebbero diverse ipotesi, alcune anche folli se vogliamo, che si potrebbero formulare a tal riguardo.

Che sia un emissario inviato da Mediaset per prelevare coattamente Carlone e portarlo in casa Berlusconi? Di possibili trattative del sempreabbronzatissimotoscano con l’azienda di PierSilvio si è parlato parecchio in questi giorni. Forse un po’ troppo. Tant’è che il povero Conti ha passato buona parte della serata a far sviolinate ed elogi alla Rai e la sua dirigenza, forse per farsi perdonare proprio quei rumors e la copertina del giorno prima in occasione della quale proprio Crozza aveva sparso benzina sul fuoco in merito a possibili migrazioni della punta di diamante della TV pubblica. Si sa che le polemiche stanno a Sanremo come la ricotta infornata sta sui maccheroncini alla norma e, dopo quelle di Paola Ferrari vs mamma Rai, arriva il malcontento stizzito di Milly Carlucci che ha contestato la scelta di affidare la conduzione della manifestazione ad una “straniera”, una che viene dal competitor. Per tutta risposta, la nuova coppia della televisione, manda in coro l’in bocca al lupo alla collega rosicona per il debutto della nuova stagione di “Ballando con le stelle”.

“Sei molto sportiva”, commenta Conti rivolgendosi alla compagna di ventura, come a voler rimarcare il disappunto verso un certo atteggiamento acre e livoroso della Carlucci e segnare la differenza che intercorre tra le due signore.

Il super ospite della finale si chiama Fornaciari, un artista eclettico e spesso contestato per via dei modi rudi e scortesi che non gli hanno mai garantito la fama di simpaticone. Qualcosa è cambiato in Zucchero, e non è soltanto la sua forma fisica, decisamente migliorata. Chiusa la sua performance, con tanto di tributo a Pavarotti, raggiunto dal conduttore, lo schiva, si gira verso Queen Mary e allarga le braccia bisbigliando un “Marì”. Il cantautore appare simpatico, disponibile, garbato: è uno Zucchero diverso da quello al quale siamo sempre stati abituati. “Dio vi benedica…e mi perdoni”, si congeda prima di lasciare lo stage. Illuminato sulla via dell’Ariston?

I vincitori di quest’edizione sono tanti, tantissimi: decisamente Gabbani che si è portato dietro il premio vero e proprio; Al Bano che si è coperto di ridicolo criticando cani porci e gatti mammoni per l’eliminazione, al punto da dover essere accontentato con un premio speciale; Michele Bravi che, tra coming out in zona Cesarini prima dell’avvio della kermesse, sopracciglia foltissime e delle specie di origami sulle giacche dei suoi abiti, ha messo in mostra le proprie doti di ottimo interprete, esibendosi con un brano profondo e ben costruito, dimostrando di essere ben più di un teen idol con il crestino . Ha vinto Lodovica Comello che torna a Sky (a breve riprenderà Italia’s got talent, show di cui è conduttrice) con una nuova “esperienza” sul suo già importante curriculum e una trovata notorietà che fino alla scorsa settimana le mancava.

Hanno vinto Fiorella Mannoia e Paola Turci, che al Festival hanno rimarcato il valore di essere artiste vere. Ha vinto il maestro Beppe Vessicchio, grande assente, la cui mancanza è stata sottolineata, denunciata, pianta da critici e internauti. Ma più di tutti ha vinto Maria De Filippi che, con coraggio, ha affrontato per la prima volta la sfida della co-conduzione, con tutte le conseguenze che questo avrebbe potuto comportare. Ne è entrata da leonessa e ne è uscita con una criniera ancora più lucida e folta. Tutte le strade sembrano portare a lei: buona parte degli artisti in gara vengono dalla sua officina di talenti; persino tra gli ospiti ci sono vecchie conoscenze di Amici, non ultima Diana Del Bufalo, attrice che ieri ha presentato la nuova fiction Rai sullo Studio 1. Ex concorrente del talent è anche Lele, vincitore della categoria nuove proposte. Ma ci sono anche i coach e i giurati, da Moro, ormai tra gli insegnanti del programma di canale5, a Nek e la Bertè, intervenuti per i video di endorsement ai concorrenti del contest.

Se ne torna a casa da vincitrice Maria, senza dare spazio alle voci di chi la vuole prossima ad approdare in Rai o a prendere in mano le redini del prossimo festival, ipotesi che congeda con uno “Ciaone”. Queen Mary vince, stravince e si conferma regina assoluta dello starsystem. Non ci saranno picchi post festival fatti di nuove esperienze, di fiction dozzinali, interviste TV e simili per lei: tornerà alle sue coppie, alle sue buste da aprire, al suo talent e, dall’alto dei gradini del suo studio, muoverà qualche pedina qui, sposterà qualche programma li, inserirà qualche nuova leva nel mondo dello spettacolo, lancerà nuovi artisti e metterà in contatto new entry con mostri sacri del suo gruppo magico. Lei sa fare rete, lei sa fare bene! Lei e già arrivata e non deve andare da nessuna parte. È padrona a Canale5, ha dimostrato di poter fare quel che vuole in Rai e non stupirebbe sapere immaginare volesse allargare il proprio “potere” anche su Sky -ammesso non lo abbia già fatto. Perché lei è una che si muove al di qua ma anche e soprattutto al di là dello schermo-. E chissà che a Sanremo non ci sia andata proprio perché qualcosa di nuovo in pentola bolle già.

C’era una volta Il Festivàl in diretta su Rai1…e chissà che prima o poi (più prima che poi) la kermesse non lasci la casa madre. Delirio fantasioso? Chissà se la domanda giusta è “chi lo presenterà” o invece “dove lo farà”?

All’anno prossimo…

“Comunque vada panta rei e singing in the rain”

(Occidentali’s Karma)