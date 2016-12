Sanità. Al Nemo Sud di Messina assistenza su misura, arriva la nurse coach

Il nurse coach è una figura dedicata alla presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie con lo scopo di creare un ponte tra casa e il centro specialistico, in una fusione di competenze infermieristiche, di management e di coaching, finalizzate ad aiutare le persone ed i caregivers ad individuare le risorse e le soluzioni migliori per il proprio quotidiano. Da 5 anni questa figura è attiva nel centro Nemo di Milano; l’obiettivo è quello di replicare questa esperienza positiva al Nemo Sud di Messina. Il progetto prevede l’inserimento di una nurse coach per due anni, con impegno part time.

Le persone che accedono al Centro, in particolare durante un ricovero, su segnalazione dell’équipe verranno prese in carico dalla nurse coach (Nc) che, attraverso un colloquio, cercherà di conoscere meglio come il nucleo familiare si è organizzato per far fronte alle necessità di cura. Durante l’attività quotidiana, inoltre, la nurse coach si occuperà di seguire un percorso di formazione per i caregivers, che si trovano a dover acquisire sempre nuove competenze per rispondere ai bisogni del proprio familiare. Il paziente troverà nella nurse coach anche una figura di riferimento per organizzare il rientro a casa dopo il ricovero, attraverso la creazione di una rete di servizi territoriali col medico di famiglia, gli uffici Asp competenti ed enti eroganti le cure domiciliari.

L’ottica del progetto è quella di offrire un servizio di cura personalizzata che pone al centro dell’attenzione la persona, la sua famiglia e i suoi bisogni assistenziali da un punto di vista globale, nella direzione di un’umanizzazione della medicina.

A consegnare simbolicamente la somma di 25mila euro donata al Nemo è stato Maurizio Guanta, presidente dell’associazione Amici di Edy Onlus, da sempre vicina al Centro messinese. A ringraziarlo, Giuseppe Vita, direttore di neurologia al Policlinico di Messina e responsabile scientifico del Centro, e Christian Lunetta, direttore clinico. Tantissimi i presenti all’evento in corsia. che ha messo insieme pazienti, familiari, operatori e i sempre più numerosi sostenitori del Nemo.