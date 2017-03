Sanità’: 700mila euro in ticket spariti da Asp di Enna

Eseguito questa mattina l’accesso e l’acquisizione di atti e documenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura su un ammanco di circa 700mila euro.

L’operazione è stata svolta congiuntamente dalla Sezione reati contro il patrimonio e la Pubblica amministrazione della Squadra Mobile e dal Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza, che hanno acquisito documentazione relativa al servizio “Cup Call Center e Riscossione” e notificato l’avviso di garanzia agli indagati della societa’ “M&G Call Center Srl”, che ha svolto il servizio per conto dell’Asp di Enna che è parte lesa.

Il sostituto procuratore di Enna, Francesco Augusto Rio, che coordina le indagini, procede, in seguito a segnalazioni e denunce, per le ipotesi di peculato ai danni dell’Asp, per l’illecita sottrazione di circa 700mila euro relativa al pagamento dei ticket sulle prestazioni sanitarie, da parte della società che fino agli inizi del 2017 è stata affidataria del servizio integrato di gestione Cup – Call Center dell’Asp 4 di Enna. Le perquisizioni sono finalizzate all’acquisizione e al sequestro della documentazione ritenuta elemento di prova sugli illeciti commessi da amministratori e soci.