Il San Valentino degli amori “speciali”

«Nel giorno di San Valentino, quello che gli “umani” dedicano all’amore ed in cui si assiste ad un’altalena di cronache sull’universo degli innamorati, il WWF ha deciso di raccontare un aspetto forse meno conosciuto, ma fondamentale per la vita degli animali: quello della riproduzione.

L’amore animale, infatti, è un mondo straordinariamente ricco di curiosità che ci permette di conoscere aspetti straordinariamente vari e complessi di come si sia evoluta la vita sulla Terra. La conoscenza del mondo animale è un presupposto importante per la difesa di tante specie, oggi profondamente minacciate dalla pressione umana ormai insostenibile che costituiscono anche non solo un simbolo ma esercitano anche una dimensione rilevante per i dinamici equilibri naturali».

E così che una ricorrenza così popolare come quella di San Valentino – scrive il WWF – può diventare un’occasione “speciale” per un approfondimento.