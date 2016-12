Salvini al Sud: pronte strategie elettorali e attacchi al consenso siciliano

di Eugenio Preta

Salvini, il nuovo leader della Lega, vive un momento di grande spolvero. Invitato in tutti i talk show, ne approfitta per veicolare l’immagine del contestatore critico delle malefatte di questo governo, fustiga leggi improvvide, aborrisce misure inappropriate per affrontare la lunga crisi che ci attanaglia, denunzia l’arrivo continuo di immigrati. Sembra veramente che si posizioni dalla parte della gente, che parli a suo nome, dimenticando che il suo partito ha contribuito in maniera determinante allo sfascio oggi in atto (vi dice niente il porcellum del Calderoli?)

Però lo lasciano fare, conduttori compiacenti come Paragone, o in vena di magnanimità come lo zerbinotto Floris o nella sua accidia verso qualcosa , come Formigli, e il tipo recupera nei sondaggi, scrollando la testa alle asserzioni di impantanati e immarcescibili giornalisti, politici o vecchie zitelle assurte a fustigatrici di costumi. Interpretando televisivamente l’insofferenza dei cittadini è riuscito a risollevare la Lega del trota dai prefissi telefonici cui era caduta e l’ha portata oggi , se i sondaggi sono veritieri, poco dietro Forza Italia.

Niente male, se Salvini servisse per davvero a bilanciare una situazione politica troppo traballante, pure a sinistra, ora che la destra si è diluita mostrando la sua vera natura, dopo gli accordi intessuti col suo omonimo spirituale dal Berlusconi.

Niente male, dicevamo, si tratterebbe di dinamiche elettorali normalissime, se non fosse per il grosso patema che assale noi siciliani, quando sentiamo che le mire del lombardo si sono dirette verso il sud e la Sicilia.

Tentativi maldestri e contro una tradizione che, ricordiamo, faceva il tifo per l’Etna quando era sconvolto da eruzioni, che diceva che i napoletani puzzano, che l’Italia si sarebbe dovuta fermare all’Arno, mano a mano che un timido successo elettorale spostava dal nord verso il meridione i voti della lega.

Niente male, avevamo anticipato, senza però aver tenuto conto dei siciliani.

Certo, illusi e disillusi, circuiti e abbandonati, i siciliani hanno drizzato le orecchie ed hanno intravisto nel prevedibile vento filo- Salvini, le “briciole di pollicino” che tracciano il cammino da seguire per trovare opportunità elettorali, per uscire dal labirinto creato dai partiti centralisti che hanno sempre impedito alla Sicilia di decidere il suo proprio avvenire.

Nella fiaba del corvo e della volpe, ovvero dell’adulazione furbesca, la volpe ruffiana riesce a circuire talmente l’orgoglio del corvo da privarlo di quel pezzo di formaggio che lui teneva saldamente nel becco.

Così, nella calata al sud del lanzichenecco volpino, ci preoccupa la tenuta del corvo siciliano, incapace di memoria e disponibile anche a farsi strappare il formaggio dalla bocca, ovvero il voto nell’urna. Sarà pure disperazione, fatto sta che l’adulatore vive a carico di chi lo adula .

Ancora tutto è un’incognita, certo è che la vicenda di Salvini al Sud ci lascia tante perplessità.

Sarà cosa giusta? Visti i prodromi già accennati, un popolo fiero ricorderebbe e non banalizzerebbe le antiche elucubrazioni leghiste, non consentirebbe spazi. Purtroppo , ripetiamo, suonano le sirene di una candidatura a favore dei sondaggi e sentiamo di rincorse pazzesche per salire sul carro leghista. Sappiamo di discutibili proconsoli incaricati di arruolare le truppe – come l’ex democristiano Attaguile, (oggi nel gruppo misto delle autonomie, chiave passpartout, e in cerca di agibilità da guadagnarsi a dispetto dei siciliani) – abilitati a dispensare patenti leghiste al di qua del faro e, ripensando al silenzio sospettoso che osservano oggi Zaia, Giorgetti o Calderoli, restiamo molto preoccupati.

La nostra Terra si è consegnata sempre fiduciosa allo straniero, affascinata da modi di essere che venivano da fuori. Abbagliata da mode effimere, ma non indigene, la Sicilia vive una grande ambascia e nel momento di disperazione generale si consegna al nuovo che avanza, senza effettivamente aver considerato dove potrebbe portarci questa nuova avventura e senza censurare antiche “bolle”.

Sappiamo di amici che si annusano, in questo stesso momento, col proconsole incaricato, per sentire che odore soffia, come cani girano intorno alla disperazione di un osso abbandonato aspettando la prima mossa.

Peccato , ci diciamo, se dovessero mettere al servizio di nuovi padroni stranieri il loro bagaglio di esperienze e conoscenze nella foia di obbedire alla necessità di far uscire l’isola dal pantano di un governo che ha chiuso gli interventi economici e strutturali del Paese sulla linea ideale tra Napoli e Bari.

Intanto non solo Salvini accende i suoi motori, ma nella pervicace insofferenza del governo centralista, assistiamo ad altri tentativi di aggregazione per “salvare” la Sicilia.

La scorsa settimana con un amico sicilianista della prima ora abbiamo scambiato le nostre perplessità sulla conferenza tenuta da Sicilia Nazione, un nome affascinante e che farebbe sognare, se soltanto non si presentassero poi sul pulpito personalità che nel tempo , hanno dato prova di aver perduto l’attimo fuggente e non aver saputo catturare il tempo del coinvolgimento popolare, continuando ad obbedire a padroni forestieri. Piscitello e Armao hanno soavemente dichiarato che loro, all’indipendenza e all’autodeterminazione della Sicilia non ci avevano mai pensato, ma che ora, finalmente, hanno capito. Peccato non lo abbiano fatto quando occupavano posizioni istituzionali che avrebbero potuto dare risalto alla spinta autonomista e che lo facciano ora, sospettosamente purtroppo in periodo pre-elettorale.

Così restiamo spettatori delle rincorse di Attaguile ed Armao, a loro stesso dire, apertissimi ad un accordo elettorale e di governo; ci piacerebbe lanciare l’ennesimo urlo di adunata dei veri autonomisti, ma onestamente, siamo sfiduciati… Ci verrebbe da incrociare le braccia e osservare. Ma la nostra Terra impareggiabile tracima verso il fango e non possiamo più’ assecondare, come il giunco, la piena .