Sa-Rc: da più arretrata a “smart road”. Sarà la prima per auto senza conducente

Da pecora nera della viabilità a prima smart road del mondo, il passo è da gigante! Eppure, pare sia questa la direzione che Anas vuole far intraprendere alla Salerno-Reggio Calabria.

Ieri, in occasione dell’inaugurazione dell’Autostrada, rinominata A2-Autostrada del Mediterraneo, il presidente Anas, Gianni Vittorio Armani, ha annunciato la volontà della società di bandire una gara da 20 milioni di euro, per la modernizzazione tecnologica dell’infrastruttura.

In particolare, la gara riguarderà la progettazione e la posa di sistemi di ultima generazione per l’implementazione di strutture tecnologiche avanzate che “garantiscano agli utenti servizi di infomobilità, controllo e monitoraggio delle infrastrutture e del traffico, con un incremento della sicurezza per l’utenza”.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano predisposto dal Ministero dei Trasporti, guidato da Graziano Del Rio, che prevede l’ammodernamento delle infrastrutture con la predisposizione di sistemi tecnologici.

A giugno, quando venne data la notizia dell’inaugurazione dell’autostrada, Del Rio aveva dichiarato che i 55 anni di attesa sulla Sa-Rc, sarebbero stati riscattati trasformando il tratto autostradale da eterna opera incompiuta a campione di modernità e tecnologia.

La smart road sarà predisposta ad accogliere le auto senza conducente, già pronte ad invadere il mercato dell’auto, rendendo la Salerno-Reggio apripista a livello mondiale nel settore delle “autostrade connesse”.

Nel dettaglio, sui 400 km di percorso saranno installati sensori e telecamere intelligenti, connessi ad un sofisticato sistema wireless cosiddetto “in motion”, che garantisce il segnale anche raggiungendo le alte velocità. Questi permetteranno di instaurare un dialogo tra l’autostrada, l’auto e gli smartphone degli utenti, in modo tale da assicurare un costante aggiornamento sulle condizioni di viabilità e meteo, grazie alla posa della fibra ottica per la “banda ultra larga” voluta dal Governo.

L’insieme di queste tecnologie, sfruttando gli standard Dedicated Short Range Communications (Dsrc), garantirà uno scambio di informazioni tra l’autostrada ed l’auto e tra veicolo e veicolo, favorendo così la corsa delle macchine autonome.

Ultimato il progetto, la cui chiusura è prevista entro il 2020, il concetto stesso di strada civile verrà superato da quello di “strada di comunicazione”, integrata perfettamente nella rete di intermodalità. La “Smart Road” punta a conseguire l’obiettivo riservando uno sguardo attento alla difesa dell’ambiente.

Infatti, l’autostrada sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Ogni 30 km verrà creata una “green island” dove, sfruttando l’energia eolica e solare, verrà prodotta l’energia elettrica necessaria per il funzionamento dei sistemi di connessione, la ricarica delle auto elettriche e dei droni, incaricati di monitorare la strada per prevenire i rischi e dare una risposta tempestiva in caso di emergenza.