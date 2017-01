Roma: cure alternative al “Canapa Caffè”

di Luigi Bruzzano

Passeggiando per lo storico quartiere San Lorenzo, noto per la sua vicinanza alla stazione Termini e all’università La Sapienza, ci si può imbattere in una inusuale attività commerciale: il Canapa Caffè.

Un locale dotato di una ala per fumare cannabis terapeutica, ed è il primo nel suo genere nella capitale. Un’idea nata e voluta fortemente da due pazienti che credono fortemente nelle proprietà terapeutiche della cannabis e che da tempo si battono per la sua legalizzazione. Un locale all’avanguardia, in 90 metri quadri un concentrato di modernità dove è possibile trovare vestiti, cibo, cosmetici e bevande, e per i più intraprendenti tutto il necessario per la coltivazione della canapa.

L’associazione del Canapa Caffè ha ritenuto indispensabile dotarsi di uno statuto, delineando le linee guida del Caffè, ratificando la volontà d’intenti nell’ottenere dal Parlamento la legalizzazione della coltivazione domestica di “Canapa medica”. All’interno de locale è possibile assumere prodotti a base di Cannabis, soltanto attraverso prescrizione medica, mediante un vaporizzatore fornito dagli esercenti del Canapa Caffè.

Per Luigi e Carlo, gestori del locale, si tratta di una svolta, nonostante le contraddizioni legislative sull’argomento, nell’attesa che venga approvata una legge che definisca nel dettaglio i termini della legalizzazione e la funzione terapeutica della canapa.

L’idea di aprire un Canapa Caffè è nata dall’esperienza personale. Luigi, affetto da anoressia nervosa, che gli provoca attacchi di panico, su prescrizione di un medico spagnolo, si cura proprio con la cannabis. Nell’ambito medico, aumentano i sostenitori dell’uso terapeutico di questa pianta e dei suoi derivati, in molteplici patologie fisiche e mentali; una sorta di “gold standard”, cioè il miglior mezzo terapeutico per far star bene quei pazienti dove la medicina tradizionale ha fallito.

In tanti parlano di scelta consapevole, in alcuni casi necessaria, visto i risultati negativi dei sistemi tradizionalistici della medicina che non solo hanno dimostrato la loro inefficacia, ma a volte, nell’uso prolungato, hanno determinato un’intossicazione da farmaco.

Luigi ritiene la benzodiazepina responsabile dell’isolamento nelle patologie psichiatriche, e ricca di controindicazioni, come ad esempio nausea e vomito. Tali effetti collaterali non si registrano con la cannabis, tanto da poter sostituire almeno dieci farmici usati comunemente.

Per i gestori del Caffè la terapia della cannabis diventa un valido aiuto, soprattutto nelle malattie neurovegetative, definendo la loro attività uno spazio a 360 gradi dedicato alla cultura della canapa, bandendo lo stereotipo del fumo a scopo esclusivamente ricreativo. Luigi e Carlo tengono a far sapere che la loro è un’associazione culturale con tesseramento gratuito, dove poter scoprire i vantaggi di una pianta conosciuta in tutto il mondo.

Un caffè aperto dalle 10 della mattina fino a mezzanotte, dove agli associati sarà concesso sia di fare un semplice spuntino, degustando delle pietanze a base di semi, oli e farine di canapa, accompagnandoli con uno speciale caffè, o per meglio dire, Therapy Room… qualcosa che a Roma mancava.