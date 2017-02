Roaming in Europa: dal 15 giugno addio super tariffe

Dal prossimo 15 giugno usare il cellulare all’Estero, all’interno del perimetro dell’Unione europea, non sarà più così dispendioso.

Le più alte istituzioni europee, Commissione, Parlamento e Consiglio, hanno raggiunto in trilogo (accordo informale, propedeutico all’attività dei colegislatori europei) per ridurre fino al 90% le tariffe applicate dagli operatori telefonici per i servizi in roaming. L’iniziativa si inserisce nel progetto di calmierare i prezzi sul mercato all’ingrosso, e sarà di grande impatto sociale ed economico, considerando l’importante flusso di cittadini europei che si sposta stabilmente da un Paese all’altro dell’Unione.

Il trilogo è solo il primo passo verso la riforma dei prezzi, adesso la questione passa ai singoli Stati Ue e all’Europarlamento che dovranno confermare l’accordo preliminare. Le tre istituzioni europee hanno stabilito dei tetti massimi alle tariffe di roaming: 3,2 centesimi di euro al minuto di chiamata voce, dal 15 giugno 2017 e di un centesimo per sms, sempre dal 15 giugno.

L’accordo sui prezzi del mercato all’ingrosso, riguarda anche il roaming dati, per il quale è stata prevista una graduale riduzione da attuare nel corso di 5 anni. Al 15 giugno le tariffe scenderanno da 7,7 euro per gigabyte (al 15 giugno) a 6 euro per gigabyte (al primo gennaio 2018), successivamente si passera a 4,5 euro per gigabyte al primo gennaio 2019, 3,5 euro per gigabyte al primo gennaio 2020, 3 euro per gigabyte al primo gennaio 2021, fino a 2,5 euro per gigabyte al primo gennaio 2022.

Per il vicepresidente della Commissione Andrus Ansip, si tratta “dell’ultimo pezzo del puzzle. A partire dal 15 giugno, gli europei potranno viaggiare nell’Ue senza pagare sovrapprezzi per il roaming. Abbiamo anche fatto in modo che gli operatori possano continuare a competere per fornire le offerte più interessanti sui rispettivi mercati”. “Oggi manteniamo la promessa – prosegue Ansip – ringrazio particolarmente la relatrice del Parlamento Europeo Miapetra Kumpula-Natri (S&D, membro del Partito Socialdemocratico della Finlandia – Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, ndr) e tutti i negoziatori dell’Aula, insieme alla presidenza maltese del Consiglio Ue e tutti i coinvolti in questo progresso decisivo. Sono i loro sforzi che lo hanno reso possibile”.

L’accordo informale ha come slogan “roam like at home”, perché ha lo scopo di far chiamare e navigare alle stesse condizioni applicate nel Paese d’origine, il che sarà senz’altro d’aiuto ai consumatori ed alle imprese, favorendo la concorrenza.