di Elena Inversetti

Ha cominciato a lavorare in manicomio ed è finito in Uganda, passando per la Bosnia, l’Iraq e la Cambogia. Mauro Fermariello, fotografo, video-maker e blogger (WineStories e NapoliStories), dà vita ogni volta a reportage sociali ben oltre la retorica del buonismo, immortalando provocanti storie di umanità. Reale.

L’ultimo, raccontato in diretta nella primavera del 2016 sul blog Truestories, è diventato un libro: Ritorno al Lacor. Appunti di viaggio in un grande ospedale africano per Fondazione Corti, l’Onlus diretta da Dominique Corti che gestisce il St. Mary’s Hospital Lacor. Un vero miracolo sociale che cura oltre 300.000 persone l’anno, fondato da Piero Corti e Lucille Teasdale oltre 50 anni fa a Gulu, nel nord dell’Uganda.

«Al St Mary’s Hospital Lacor sono tornato dopo 10 anni» ci racconta Mauro «non ci sono più i segni della guerra, per fortuna, anche se ci sono ancora campi profughi, e ho ritrovato quella sensazione di sicurezza, protezione e fiducia che Fondazione Corti è riuscita a creare fra queste mura speciali. Mi piace lavorare per loro, perché sono pragmatici e operano sempre garantendo le esigenze reali delle persone che assistono. Questo rigore e questa onestà hanno permesso alla Fondazione di crescere ogni anno».

Il grande rispetto per i soldi dei donatori da parte della Fondazione – uno dei tanti volti buoni del non profit italiano – è ben rappresentano dalla “grande bellezza” che Mauro è riuscito a immortalare.

Come ha colto Gad Lerner nella prefazione al libro Ritorno al Lacor. Appunti di viaggio in un grande ospedale africano: «Ho incontrato l’Africa come avrebbe potuto essere». E come ha sottolineato nella presentazione del libro Bruno Corradi, medico da 22 anni al Lacor Hospital: «Il racconto che segue ci dice che è possibile e che c’è anche un’Africa diversa che può nascere anche dove c’è stata una guerra civile durata vent’anni, con oltre diecimila bambini arruolati nelle schiere dei ribelli».

Allora, buon viaggio!