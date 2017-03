Ritornare a Messina: “Tu chiamale se vuoi… emozioni”

Eugenio Preta è un messinese doc, ormai da tanti anni in Lussemburgo. Ha lavorato negli avanzati uffici della Comunità Europea, affermandosi professionalmente.

Una bella famiglia… una vita niente male. Ma Messina è stata sempre nel suo cuore e quando gli è possibile ritorna, e quel che vede non gli piace. Ha letto, sulle nostre pagine, l’articolo di Patrizia Vita: “Vi ‘spiego’ la Sicilia“, ed è così che vuole rispondere:

Avanza insinuandosi tra vallate e colline, divelle paesaggi, separa i luoghi, incide il panorama, condanna alberi e foreste, niente può resistergli, retaggio al progresso, alla fretta ed all’annientamento delle coscienze, e seziona la memoria, il viaggio, mostosa dei nostri ritorni.

Difficilmente obbligato, spesso irretisce nel gioco caotico di strade e rumori, dove il colore è solo artificio, e tedio l’ansia dell’arrivare, ma sconvolge i riferimenti e confonde i contorni come il tempo che ingoia le ore, solidifica l’attualità, crea la storia ma richiama le ombre del nostro passato. Così nelle corse frequenti dei nostri ritorni ci fermiamo al limite del continente, mentre il ferry boat accoglie uomini e mezzi, per continuare sulle onde il viaggio a ritroso, verso casa.

I peloritani ci scrutano, sconvolti viaggiatori della fretta che, come in un baleno, hanno attraversato un continente, le sue sbalze e colline e i suoi luoghi, gli occhi arrossati dopo aver sorbito overdosi di caffè e di caselli autostradali. Catapultati di fronte all’isola, lo stretto però ci rassicura come l’ultima barriera, la fortezza Bastiani dell’attesa e ci affidiamo al noto nocchiere, appoggiati alla ringhiera della tolda, nel colore di un cielo che non cambieremmo con nessun’altro.

Tra le fatiche e le ansie del ritornare, la Sicilia ci appare stranita, quasi pudica nel mostrarci le sue luci ancora lontane. Nella confusione della memoria ci accoglie stanca, come amante trascurata scopre le membra e ci offre l’approdo del pontile. La distanza ha aumentato la voglia di arrivare come la chiave carica la molla dell’automobilina di latta. Confidiamo soltanto nell’approdo, preoccupati di vedere esaurirsi la carica, ma anche timorosi per quel che vedremo, per la realtà che poi, spietata, ridimensionerà propositi e progetti ma soprattutto i ricordi. Ma tutto è ancora là, dietro i gesti del marinaio che ci invita ad abbandonare la nave.

Allora puoi sentirle arrivare le tue emozioni: vengono da una città che non vuole addormentarsi, da quell’aria che hai cambiato per cercare di star meglio, vengono dagli angoli dei cortili. Socchiudi gli occhi e ti sembra di rivedere le schiere degli amici vocianti, i loro scherzi, i giochi della sera ma ormai si sono smarriti nelle strade della vita.

Vengono da antiche confidenze, antichi sapori perduti nel tempo che è volato via. Ma un clacson ti risveglia dal torpore, ti scuote dalla magia della memoria e ti riconsegna impietoso ad una realtà che non lascia più il tempo di fermarsi per accarezzare il sogno. Vieni da lontano e presto tornerai lontano: come passa il tempo, specialmente quello della festa. Vorresti a questo punto fare tutto in una sola volta, ricordare e progettare, ma ti accorgi dell’immobilità e dell’apatia, tutt’intorno. Il sonno… raccontava Salina a De Chevalley, spiegando come i siciliani non vogliono cambiare per la semplice ragione di ritenersi perfetti; la vanità è più forte della loro tanta miseria.

Ogni intromissione di estranei nella sfera quotidiana turba la loro compiaciuta attesa del nulla. Allora ci spieghiamo tante cose e, dopo anni trascorsi a cercare di cambiare la nostra vecchia pelle ci troviamo di nuovo confrontati al vecchio rituale del ritorno, dell’illusione, forse, di un ritorno non più probabile. Ritorno che il tempo ha svilito ed annullato e che le mutate esigenze allontanano sempre di più. Ritorno vagheggiato nel lieve malessere dei cambi di stagione, al Nord sempre uguali.

La Sicilia ci ha lascito partire e nulla fa per farci ritornare. Sconvolge i luoghi e con sfrontatezza ci ripresenta gli stessi problemi, le stesse incongruenze. Immobile e immutabile, pudica e crudele ci presenta per un attimo la sua faccia migliore per sedurci per poi restare sempre uguale nel rinviare al domani, nella mancanza di decisioni, nel disordine, nel caos del traffico, nelle difficoltà burocratiche, nel bizantinismo delle sue risposte, nell’immutabilità del carattere.

Abituati a lunghe dominazioni di governanti che ci erano estranei per lingua, religione e perfino per razza e sensibilità, ma anche illusi dalle particolari condizioni climatiche di un’Isola che ignora le vie di mezzo, siamo stati educati ad un’apatia che non è ignavia, ma semplicemente “non voglia”. Siamo riusciti a sopravvivere ad emiri berberi, esattori bizantini e viceré spagnoli ma ancora ci immaginiamo una nuova pelle per quella vecchia cerimonia che, forse, ancora non smette di illuderci.

Da “L’altra Sicilia – Antudo”