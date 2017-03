A Riscossione Sicilia ‘aiuti’ a deputati per smaltire debiti con Fisco. Fiumefreddo: “Anche professionisti e mafiosi”

Nove dipendenti di Riscossione Sicilia, in servizio a Catania, sono indagati dalla procura etnea per abuso d’ufficio continuato in concorso.

Sono accusati di avere favorito politici, tra cui tre deputati regionali, che avevano debiti col fisco, cancellando un fermo amministrativo e chiudendo illecitamente procedure esecutive di pignoramento. Un danno all’erario regionale quantificato, secondo una prima stima, in circa 400.000 euro.

L’indagine è partita da esposti presentati dall’attuale amministratore unico di Riscossione Spa, l’avvocato Antonio Fiumefreddo, che più volte ha denunciato, anche pubblicamente, presunte “agevolazioni illegittime” da parte di personale della società nei confronti di politici debitori col Fisco.

Si parla di tasse cancellate ‘all’insaputa’ di deputati regionali, ‘beneficiari ignari’ delle manovre illecite, alcuni dei quali, come il leader del centrodestra all’Ars, Nello Musumeci, e il capogruppo di Ncd Nino D’Asero, smentiscono le indiscrezioni, parlando di “corbellerie e falsità”. “Ma la vicenda mi preoccupa – aggiunge Musumeci – visto che siamo vicini alle primarie del centrodestra”.

Fiumefreddo, fresco di audizione in Antimafia, annuncia il licenziamento dei 9 dipendenti e dedica l’inchiesta della Procura di Catania al presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, che lo ha querelato tempo fa. “Avevo sollevato da tempo – ha detto Fiumefreddo – il tema dei deputati e mi hanno denunciato per minaccia a corpo politico. Partiranno i licenziamenti e l’indagine farà emergere altre sorprese, vedrete”.

E arriva la spinta presidenziale. “Avanti tutta con Fiumefreddo contro gli sprechi e i privilegi – dice il governatore Crocetta – alcuni all’Ars mi hanno chiesto di allontanare l’amministratore di Riscossione, ma non avverrà mai: l’inchiesta di Catania ci da’ ragione”. Per entrambi, arriva il commento di Ardizzone:

“Non replico alle provocazioni dell’amministratore unico di Riscossione Sicilia, avendolo già querelato a nome del Parlamento siciliano. Sono gravi, e fuori luogo come al solito, invece, le dichiarazioni del presidente della Regione Crocetta. E’ il consueto collaudato clichè, con il tentativo di individuare sempre i buoni e i cattivi e di criminalizzare la Sicilia tutta: prima i forestali e adesso i poveri disabili. E, lui, ovviamente, unico puro. Ad esempio – continua Ardizzone – non posso credere che uno come Nello Musumeci abbia chiesto e ottenuto favori da Riscossione Sicilia. Rinnovo l’appello ai deputati dell’Ars di non farsi intimorire dalle valanghe di fango che arriveranno a causa delle prossime comparsate televisive, che cercheranno di condizionare, in occasione dell’approvazione della legge regionale di stabilità, il voto libero dei tanti parlamentari corretti che rappresentano la gran parte dei siciliani onesti”.

I deputati in questione, Musumeci, D’Asero e Raffaele Nicotra, continuano a respingere ogni accusa, negando di avere ottenuto favori dai nove impiegati. Per altri due deputati la Procura non ha trovato i riscontri. Intanto, Fiumefreddo assesta colpo su colpo: