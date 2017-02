Rischio procedura per deficit da 3,4 mld. Sui conti italiani, Bruxelles aveva ragione

Contro l’ostentata sicurezza dell’ex Premier Matteo Renzi ed il pugno duro del ministro Padoan, parlano i conti, e la calcolatrice della Commissione europea segna rosso per l’Italia.

La continua richiesta di flessibilità, nella convinzione/presunzione di riuscire a mantenere gli impegni presi della Legge di Stabilità, non ha premiato e gli obiettivi di crescita e recupero del debito fissati dal Governo non sono stati mantenuti. Non lo sono in data odierna e, probabilmente, non lo saranno entro il termine ultimo di aprile 2017.

Un fallimento annunciato, sul quale la Commissione europea più volte aveva richiamato l’Italia che forse per ingenuità, forse per opportunità politica (ndr. il referendum costituzionale era alle porte) ha continuato nella stessa direzione, senza correggere il tiro.

Adesso il tempo sta per scadere e la Commissione procedendo all’analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri, che comprende anche una valutazione degli squilibri rimanenti, in occasione della chiusura del semestre d’inverno, avverte il nostro Paese della concreta possibilità d avviare una procedura per deficit eccessivo.

Questa sarà pari allo 0,2% del Pil, il che tradotto in termini monetari dovrebbe ammontare intorno ai 3,4 mld. Una cifra da capogiro che certo l’economia italiana, già nell’impasse, non può permettersi di pagare.

Al momento la Commissione ha esaminato la situazione di 13 Stati membri, tra i quali sei presentano squilibri economici eccessivi: Bulgaria, Francia, Croazia, Portogallo, Cipro e l’Italia.

Tra questi, il sorvegliato speciale è proprio il nostro Paese sul quale la Commissione ha redatto una relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in cui esamina la conformità del paese con il criterio del debito stabilito dal patto di stabilità e crescita e i tempi previsti per il percorso di riduzione del debito.

La relazione conclude che, a meno che le misure strutturali aggiuntive che il governo italiano si è impegnato più volte ad attuare (l’ultima volta qualche giorno fa) entro aprile 2017, il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/1997 si considererà non soddisfatto.