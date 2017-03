A rischio decadenza decine di deputati dell’Ars condannati per danno erariale

Decine di deputati dell’Assemblea regionale, condannati per danno erariale, rischiano di decadere. Lo prevede l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, emessa dal Tribunale di Palermo, sulla vicenda del deputato Francesco Riggio, decaduto da parlamentare per la legge Severino. Riggio lo scorso anno fu condannato dalla Corte dei Conti per un danno erariale pari a 3 milioni e 700mila Euro circa,

I giudici palermitani hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità con la carica di deputato regionale di chi sia stato dichiarato in via definitiva responsabile verso l’ente, istituto o azienda pubblici per fatti compiuti nella qualità di amministratore, ovvero impiegato dell’amministrazione regionale.

In bilico, dunque, decine di poltrone dell’Ars che, in caso di accoglimento dell’eccezione sollevata dal Tribunale palermitano, decadrebbero automaticamente.

A sollevare la questione ‘decadenza per i deputati condannati per danno erariale” fu, nel settembre 2016, Pino Apprendi, deputato Pd che decaduto Riggio ne ha preso il posto.

Apprendi sostenne che una legge nazionale (il Decreto legislativo n. 267 del 2000, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in Sicilia non trovava applicazione per conservare la poltrona ai numerosi parlamentari condannati per danno erariale.