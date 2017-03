Riforma giustizia, certezza della pena autentica priorità

Certezza della pena. Dovrebbe essere questa la priorità di un’autentica riforma della giustizia italiana, prima ancora degli interventi sui termini di prescrizioni e sulla disciplina delle intercettazioni, oggetto del disegno di legge sul quale, proprio in questi giorni, il Governo ha deciso di apporre la fiducia.

A confermarne l’urgenza è quanto accaduto a Messina lo scorso venerdì, quando due detenuti in permesso premio – questo almeno è quanto sostengono gli inquirenti – hanno esploso in pieno centro quattro colpi di fucile a canne mozze per sfuggire alla polizia, dopo aver minacciato, puntandole l’arma addosso, la titolare di una gioielleria. Considerando l’orario – le 19,30 circa – e l’alta densità di traffico automobilistico e pedonale della zona, è un miracolo che la sparatoria e il successivo inseguimento non abbiano generato feriti o, peggio, morti.

Le indagini condotte dalla locale Questura si sono concentrate su due cugini: Giuseppe Cannavò, trentenne, acciuffato quasi subito dopo il tentativo di rapina, ed Emanuele Cannavò, 28 anni, scovato nella propria abitazione, nella zona sud della città, all’indomani. I due, rispettivamente reclusi nei carceri di Porto Azzurro (Livorno) e Favignana, sembra beneficiassero di permessi premio, di quelli che i magistrati di sorveglianza concedono ai reclusi che si distinguono per la buona condotta, al fine di favorirne il recupero da parte della società, Differente il loro punto di vista, evidentemente, avendo interpretato come premio la possibilità di recuperare non la propria rettitudine, bensì una manciata di preziosi e banconote. Da capire, poi, come due galeotti possano essersi trovati in possesso di un fucile.

Una vicenda per nulla isolata nel panorama giudiziario nazionale, dove sconti di pena, permessi e quant’altro vengono dispensati come le indulgenze durante il Medioevo. Un esercizio fin troppo esteso di strumenti che dovrebbero esclusivamente favorire il reinserimento nei casi in cui davvero è comprovata la disponibilità dei condannati a osservare le regole e a redimersi.

Paradigmatico di un sistema profondamente malato, e per questo ingiusto, è il massacro del Circeo, alla fine di settembre del 1975, culminato con l’uccisione della diciannovenne Rosaria Lopez e il ferimento della diciassettenne Donatella Colasanti. Autori delle ripetute violenze protratte sulle due ragazze per oltre 24 ore, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Tutti condannati all’ergastolo in primo grado. L’ultimo dei tre, figlio di un noto imprenditore ed ex campione olimpico, Aldo Ghira, già in carcere per 20 mesi a causa una rapina a mano armata compiuta con Izzo, fugge in Spagna dopo l’aggressione. Sulla sua morte, che pare sia avvenuta nel 1994 per overdose e certificata da un esame del Dna nel 2005, non ci sono certezze.

Gli altri due, confinati nel carcere di Latina, nel 1977 prendono in ostaggio una guardia penitenziaria, tentando invano la fuga. Per premio, nel 1980, la pena inflitta a Guido viene ridotta a 30 anni. I giudici danno credito alla sua dichiarazione di pentimento, accompagnata dall’accettazione di un risarcimento da parte dei familiari di Rosaria Lopez. Un pentimento non sufficientemente forte dal farlo desistere dall’evadere appena un anno dopo. Dopo essere stato ripreso e dopo essere nuovamente scappato, nel 1994 viene catturato a Panama ed estradato in Italia. Nel 2008 gli viene concesso l’affidamento ai servizi sociali e nel 2009 finisce di scontare, si fa per dire, la propria pena: 22 anni al fresco e 11 di latitanza. Ora è un libero cittadino, al pari di qualunque persona onesta.

Ancora più raccapricciante la parabola di Izzo al quale, nel 2004, i giudici del tribunale di Sorveglianza di Palermo concedono la semilibertà. Giusto il tempo di uccidere la quarantanovenne Maria Carmela Linciano e la figlia quattordicenne Valentina Maiorano. Per questo duplice omicidio rimedia un secondo ergastolo, confermato in appello.

In compenso, Donatella Colasanti, sfuggita alla morte in quel lontano 1975, è stroncata, a soli 47 anni, il 30 dicembre 2005, da un tumore al seno e dal dolore per l’impunità dei suoi carnefici.

Impunità che sembra una costante nel Bel Paese, recentemente condannato a pagare 40mila euro (corrisponderanno i contribuenti) dalla Corte europea dei diritti umani per la propria incapacità nel proteggere le vittime. Non è un caso che, stando alle informazioni fornite alla stampa, gli autori della sparatoria dello scorso venerdì siano accusati semplicemente di tentata rapina. Il fatto che abbiano aperto il fuoco, mettendo a repentaglio la vita delle tantissime persone in transito nei paraggi, non è evidentemente rilevante.