Riconoscimento del Capo dello Stato alla Biblioteca del Cinema intitolata a un siciliano illustre: Umberto Barbaro

di Fernando Rizzo

Roma e la sua Casa del Cinema, a Villa Borghese, hanno ospitato come di consueto il Premio Charlie Chaplin 2016, nella sua X edizione, in collaborazione con il MiBACT – Direzione Cinema. Nella speciale ricorrenza, il pomeriggio dello scorso 15 dicembre la Giuria ha voluto assegnare le due Medaglie concesse dalle Presidenze del Senato e della Camera, rispettivamente al noto regista Marco Tullio Giordana e al critico e studioso cinematografico Roberto Chiesi, del Fondo Pasolini della Cineteca di Bologna.

Alla cerimonia e ai presenti, a causa di motivi di salute, è mancata la presenza di coloro che lo stesso Premio Chaplin seppero riportare in augedal 2006: Mino Argentieri, eminente pilastro della Settima Arte – storica la sua rivista Cinemasessanta (ed. Città del Sole) – e la professoressa Anna Calvelli, presidente della Libera Fondazione Culturale Biblioteca del Cinema ‘Umberto Barbaro’.

Ufficializzata solo nei giorni scorsi, l’anteprima della sorpresa più importante e inaspettata ha riempito di gioia entrambi gli illustri assenti, proprio il giorno prima della premiazione: l’adesione della massima carica dello Stato. Il presidente Mattarella, infatti, ha eccezionalmente conferito la Medaglia della Presidenza della Repubblica a un’Istituzione che, senza mai rassegnarsi alle tante difficoltà vissute, prosegue a prodigarsi affinché il suo monumentale patrimonio culturale sopravviva, scongiurando che possa venir abbandonato il frutto di un lavoro condotto con volenterosa e valorosa tenacia da ben oltre cinquant’anni.

È eloquente la forza del messaggio di ringraziamento dello stesso professor Argentieri:

“A nome di tutti coloro che hanno collaborato e che continuano a collaborare dal lontano 1962 all’attività della Biblioteca del Cinema Umberto Barbaro, che accogliamo con entusiasmo e gratitudine l’autorevole e generoso riconoscimento concesso dal Presidente della Repubblica ad un’opera votata alla crescita, al potenziamento della diffusione di valori e idee culturali strutturati, al di fuori dei quali stentano a maturare una creatività originale e un’acutezza riflessiva nel mondo della comunicazione audiovisiva, spesso fuorviato da intenti mediocri e superficiali. È nella sensibilità del Presidente della Repubblica che riconosciamo, essendone orgogliosi, un merito che si traduce in una lodevole esortazione ad agire per l’innalzamento di livelli culturali che l’aiutino a primeggiare con la ricchezza, la profondità delle idee e l’autonomia delle forme organizzative. Grazie, Presidente”.

La Biblioteca Barbaro è infatti una vera e propria miniera di tesori e cimeli del Cinema italiano e internazionale, oggi ospitata nell’oasi capitolina di Villa Doria Phamphilj, in un piano della Casa dei Teatri–Villino Corsini. Il suo ricco giacimento culturale offre l’opportunità di avvalersi di un ragguardevole corredo editoriale, la cui dotazione in tutto consta in più di 25.000 volumi, nonché in un archivio dettagliato di materiali di ogni provenienza. Non mancano persino opuscoli, programmi elettorali con riferimenti al Cinema e allo Spettacolo, testi di Legge sottoposti al Parlamento, ma mai approvati, atti di Convegni e Carte private. Si tratta di documenti tutti rarissimi o addirittura inediti, raccolti con una perizia minuziosa che è segno della cura e del cuore di tutti coloro che nel tempo hanno contribuito gratuitamente all’eccellenza della Biblioteca. Parliamo di pubblicazioni e di supplementi pressoché irreperibili altrove, a partire dagli anni ’30 sino ai giorni nostri – compresicopioni, soggetti e sceneggiature (anche mai realizzate e alla cui stesura parteciparono insigni intellettuali e letterati), schede filmografiche, giornali, istantanee (oltre 15.000) – oltre a una nastroteca e alle collezioni integrali di circa 400 Riviste del settore, pregevoli anche quelle straniere. Un capitale inestimabile a disposizione di tutti e per la gioia dei cinefili in particolare. Un capitale di quelli di cui neanche nella tendenziale universalità e apparente completezza di internet, è dato trovare traccia.

La “Barbaro” – si legge sul suo Sito – “è un lascito, un’eredità immateriale. La maggior parte di coloro che l’hanno costituita era composta dai fondatori e dagli animatori del Circolo di cultura cinematografica Charlie Chaplin, che fu il primo cineclub di Roma nel dopoguerra e che operò tra il 1950 e il 1974”, per educare al Cinema “invisibile”, emarginato o trascurato dalla distribuzione, anche per via della censura. La Capitale del Cinema oggi più che mai dovrebbe dimostrarsi all’altezza di custodirla, quale straordinario presidio della cultura cinematografica italiana e non, seconda solo (e in quantità) a quella della Scuola nazionale di Cinema, ex Centro sperimentale, che risulta costi “soltanto” qualche milione di euro all’anno, contro i suoi – suona quasi incredibile – seimila euro di sovvenzione annuale. Ciò almeno è valso per il 2016, perché l’anno scorso era venuto meno anche un sostegno così residuale, mentre per quello venturo ancora non vi sono previsioni né certezze.

Si è dunque al cospetto di un’Istituzione che ha saputo ergersi a modello esemplare di come si possano conseguire risultati encomiabili, pur con risorse economiche risibili, perché via via ridotte ormai al minimo della sua stessa sussistenza. Ha saputo ergersi e soprattutto ha saputo non collassare sulle proprie macerie. Il suo futuro è stato ed è garantito quasi esclusivamente dall’ingegnosità e dalla generosità di coloro che tuttora la alimentano e la animano, operando instancabilmente perché non muoia.

Fra le questioni più urgenti, al di là di quella dell’informatizzazione degli schedari e, quindi, dell’ampliamento delle potenzialità di fruizione del suo portale web, risalta innanzitutto quella del ricupero e della valorizzazione di ben oltre la metà della sua stessa dotazione. I volumi della Barbaro attualmente sono infatti divisi fra la detta sede della Casa dei Teatri e quella provvisoria, a una “sola” ventina di chilometri di distanza: il deposito di Ciampino, messo di recente a disposizione dalla Direzione della S.I.A.E. Parliamo di qualcosa come trecentosessanta casse (speriamo non “mortuarie”!), ancora purtroppo “blindate”, entro le quali giacciono migliaia di pezzi anche introvabili, che aspettano solo di esser collocati in una destinazione consona e decorosa, per venir anch’essi catalogati e resi finalmente consultabili. Come già si ricordò all’epoca della loro precedente sistemazione negli inaccessibili magazzini dell’ex Fiera di Roma, si tratta di un misfatto che come tale lede l’interesse della collettività. Anche molti Musei hanno quantità sbalorditive di pezzi d’Arte – e anch’essi persino il doppio dei materiali esposti – che restano abbandonati in dei cunicoli sotterranei, preclusi a ogni possibilità di visita, fatta forse eccezione per qualche colto roditore, “topo di biblioteca” optimo iure.

Non resta dunque che confidare nell’intervento e nella lungimiranza del Dipartimento dello Spettacolo e dell’Amministrazione comunale di Roma. Negli ultimi due anni in particolare, per salvaguardare il Bene nazionale in discorso, si è speso con impegno anche il periodico indipendente di cultura e informazione cinematograficaDiari di Cineclub – testata gratuita on-line e media partner del Premio, con il suo direttore Angelo Tantaro (che è anche giurato del Chaplin) – che ha promosso di recente un’apposita raccolta di firme e un appello, tanto accorato quanto propositivo, lanciando la campagna Salviamo la Biblioteca Barbaro.

Essa venne dedicata a Umberto Barbaro – nato ad Acireale nel 1902 e morto a Roma nel 1959 – per rendere omaggio alla figura di uno dei più autorevoli studiosi e critici cinematografici che il nostro Paese possa vantare, nonché uno dei maggiori teorici mondiali della Settima Arte. Egli fu infatti fra i pionieri di una teoria del Cinema e fra i fautori di un’estetica cinematografica. Si batté sempre in prima linea contro le pregiudiziali e gli ostracismi, che negavano la dignità artistica alle Opere filmiche. Nei suoi saggi fu fra i primi a coniare il termine di Neorealismo, nel segno di un rinnovato approccio con il glorioso Cinema di allora.

La cerimonia del “Premio dei film coraggiosi”, a dieci anni dalla sua rinascita, ha visto Giulio Angella (anch’egli membro della Giuria e figlio dell’indimenticato Giovanni, ex presidente della Barbaro) consegnare la Medaglia di Palazzo Madama al regista de I cento passi e de La Meglio Gioventù, giusto per menzionare alcuni dei suoi capolavori di inizio millennio. “Autore di numerosi e pregevoli film, che hanno raccontato personaggi ed eventi in cui si animano scorci di una storia – quella italiana – osservati all’insegna di una problematicità e da tratti e caratteri non indenni dall’ombra del dubbio e di una soggettiva tormentosa. Votato a muoversi controcorrente, alla ricerca di percorsi più ampi e spigolosi, Marco Tullio Giordana non è mai venuto meno al coraggio, al rischio e all’azzardo, nel gusto della novità, contribuendo a mantenere vive le prerogative e i caratteri che fertilizzano l’esistenza di una cinematografia che è garanzia delle Culture che l’alimentano, mentre intorno le tendenze alla mediocrità esercitano un peso preoccupante. Degno di ammirazione è anche l’apporto innovativo che parallelamente reca al Teatro drammatico, alternando regie di rara intensità”: questa la motivazione d’accompagnamento del riconoscimento.

Il cineasta, nel ricevere il Premio, ha dichiarato:“Non so se merito questo testo, ma grazie mille. Ha un’aria anche un po’ postuma – ha ironizzato, facendo sorridere la platea. Diciamo che lo prendo invece come un’esortazione a continuare su questa strada che dite… che per me è tutta da realizzare, ma insomma son contento se pensate che una piccola parte è stata fatta. Grazie mille davvero, grazie davvero tante”.

A Tantaro è spettato poi di consegnare la Medaglia di Montecitorio a Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini (CSAPPP) della Fondazione Cineteca di Bologna. Centro di documentazione internazionale e di divulgazione dell’opera letteraria, cinematografica e teatrale del poeta-regista, fondato dall’attrice Laura Betti.

La motivazione è stata letta da Patrizia Masala, organizzatrice della manifestazione e vice-presidente nazionale della Federazione italiana dei Circoli del Cinema (FICC), presente alla manifestazione anche con il suo Presidente, Marco Asunis, anch’egli membro di Giuria. “Critico di formazione rigorosa, ha avuto il merito di concentrare la sua attenzione su un Cinema nutrito da intenti in cui fosse sempre presente l’inclinazione estetico-culturale e la coerenza tra propositi e risultati. È con particolare costanza che i film francesi hanno finito per occupare il posto che meritano nel contesto europeo, mantenendo fede a una tradizione che non si spegne e funge da insegnamento e sollecitazione ad altri ambiti di riferimento. Un osservatorio, quello da cui guarda Roberto Chiesi, che unisce lo studio del linguaggio alla disamina delle dinamiche storiche, sociali, psicologiche, con un’apertura di obiettivo sulle dinamiche societarie. Meritoria, peraltro, è l’opera svolta da Chiesi nella direzione dell’Archivio Pasolini, che insieme alla Cineteca del comune di Bologna, si prodiga per la conservazione e la vivificazione di quanto l’Artista ci ha lasciato e che viene gestito come un vivace e attivo laboratorio di idee e di scandagli intellettuali”.

Chiesi ha commentato come riportiamo di seguito:“Beh, grazie… Io francamente dubito di meritarlo questo Premio, dubito molto. Mi sembra una cosa stupenda. Poi sapendo soprattutto che viene da persone che amano il Cinema con tanta passione, anche concretamente – come Patrizia Masala, Angelo Tantaro, Gianfranco Cercone, Angelo Salvatori… e Mino Argentieri, che per me veramente è un maestro. Un maestro di rigore e anche un maestro di quell’impegno nella critica, che purtroppo proprio la mia generazione ha messo da parte per battere delle strade che io non condivido, quelle del trash, per esempio. Penso che Mino Argentieri sia un esempio della critica nel senso più ampio, più nutriente e più stimolante. Grazie, grazie molte”.

Alla premiazione sono seguite due proiezioni che hanno letteralmente rapito la sala: Lea (2015), l’ultimo film televisivo di Marco Tullio Giordana e I labirinti dell’inferno di Salò (2013), di Roberto Chiesi.

Lea racconta il calvario di Lea Garofalo, giovane madre che si risolse a denunciare la ’Ndrangheta, ribellandosi all’omertà della quale ogni mafia si nutre e invigorisce. Una madre animata dalla speranza di poter offrire a sua figlia, Denise Cosco, un avvenire libero dalla malavita in cui vivono tutti gli altri componenti della sua famiglia. Da quella scelta, la storia – senza mai indulgere alla imperante spettacolarizzazione della violenza – ripercorre le continue angustie e persecuzioni, ovunque fossero costrette a spostarsi per la loro incolumità. La personalità di Lea è tutta in una sequenza emblematica, che le fa gridare a un carabiniere della natia Petilia Policastro (CS) di “non essere di nessuna famiglia e di nessun marito”.

La vicenda si conclude drammaticamente, per il venir meno della protezione garantita negli anni dallo Stato, con la tragedia della sua atroce tortura ed esecuzione del 24 novembre del 2009. Lo spirito e il testimone dell’eroica martire calabrese viene ereditato dalla figlia, che, anche grazie alla fattiva cooperazione di Libera, nel processo tenutosi a Milano nel 2011, riesce a far condannare il padre e tutti i suoi complici inumani. Riesce a far rinvenire i poveri resti di sua madre, a farne celebrare i funerali civili, innanzi alle migliaia di cittadini venuti a onorarla. Oggi le sue spoglie riposano nel cimitero monumentale di Milano e del suo esempio, anche grazie all’interpretazione di Vanessa Scalera, alla scrittura di Monica Zappelli e alla direzione di Giordana, la memoria resterà imperitura. La sola prima visione su Rai1, mercoledì 18 novembre 2015 ha superato quattro milioni di persone.

I labirinti dell’inferno di Salò è un cortometraggio che documenta retroscena e circostanze “oltre le quinte” del controverso e scandaloso – soprattutto per l’epoca – Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Un film uscito postumo quarant’anni fa e che da alcuni è considerato testamento della voce visionaria del mai abbastanza compianto cineasta, poeta e intellettuale sopraffino del nostro Paese e dei nostri tempi, che – a quanto pare – sembrerebbero mutati solo nella fisionomia e nelle modalità in cui continuano a perpetrarsi inganni e malefatte ai danni dell’uomo e dell’umanità nella sua interezza.