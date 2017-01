Ri-Cominciamo da oggi. Buon anno

E’ finito un anno che è stato un aborto di anno, fatto di stragi, morti innocenti di guerre che non gli appartengono, che non appartengono al ‘nostro’ mondo, ma che alcuni, maledetti per ogni anno che verrà, rendono protagonisti della loro follia. L’anno che se n’è andato è un fantasma che si annida in troppe case di gente comune. Gente che non dimenticherà mai il 2016; gente che non avrà più nulla da festeggiare, se non la pace, nei loro cuori e ovunque in questa porzione di creato. Perchè se mai verrà, quella pace, loro l’hanno pagata cara.

La Pace è un miraggio, la insegui ma non la tocchi mai da vicino, neanche a sfiorarla da dietro, a lambirla. C’è solo la speranza a tenerlo tra noi, quel miraggio inseguito da secoli.

Ed è la speranza a muoverci, a farci porre obiettivi, mete da raggiungere.

E’ quel segreto desiderio che basta augurarcelo e il mondo cambierà.

Basta qualcosa di nuovo, una data scritta su un calendario, per rinnovare la fiducia nel domani.

1 gennaio, non importa di quale anno, perchè ogni 1 gennaio siamo tutti lì a dirci: “Ok, da oggi sarà diverso, cambia il mondo, cambio io, e tutto andrà per il giusto verso.”

Ma c’è anche un’angoscia sottile in noi all’arrivo del nuovo anno: si teme di accoglierlo impreparati. Ma, lui, quando arriva arriva, prepotente, inesorabile. Non consente tentennamenti, ripensamenti dell’ultima ora. La frase – ” Fermate il mondo, voglio scendere”- non è compatibile con il tempo, specie in quest’epoca che lo ha abolito il tempo. Un’epoca dove tutto succede in ‘tempo reale’, ma molto di quel che succede è virtuale.

Ciascuno ha il proprio tempo sulle spalle: ricordi, nostalgie, ‘cattedrali’ da abbattere, altre da mantenere salde. Alcuni tra noi, i più vecchi, hanno anni funesti che non dimenticano, vissuti da bambini nei rifugi, tra il fischio di botti che non erano petardi ma bombe. Sono quelli, e pare un paradosso dirlo, più fortunati tra le generazioni succedute. Sono quelli che hanno vissuto, oltre la guerra, anche la rinascita, la capacità di ripresa dell’uomo; che hanno partecipato alla vigilia dell’opulenza post-bellica e agli anni d’oro di un mondo che ce l’ha fatta a riemergere dalle macerie.

Ecco, questi nostri ‘vecchi’ con tanti ‘anni nuovi’ sulle spalle, dovrebbero sedersi a tavolino, raggrupparci e insegnarci come si fa a rinascere. Se qualcosa di vecchio, molto vecchio, vogliamo ‘importare’ nel nuovo, è lì che dobbiamo attingere.

Smaltiamo la ‘sbornia da speranza’, chè la speranza è poca cosa se non è accompagnata dall’azione. Smettiamo di incazzarci a tratti, ad ogni evento che scuote il mondo e che ci limitiamo a trattare sui social, tra faccine e post farneticanti. Non si vive di riflesso, nè di reflussi. Si vive d’impegno, privato o pubblico che sia.

Allora sì, protagonisti noi del tempo che verrà, potremo urlare a squarciagola “Buon anno”. Perchè “Buon anno” non sia soltanto un modo di dire, ma anche il buono che possiamo ricordare, e riportare, del vecchio, e quello che appare ancora troppo lontano per esistere, ma su cui possiamo, dobbiamo, lavorare perchè arrivi. Lavorando per gli altri, per noi, sugli altri, su noi stessi, impegnando ogni funzione del nostro corpo.

Per ogni anno che verrà, auguriamoci testa, cuore e braccia. E saranno anni migliori. Buon anno.