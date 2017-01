Renzi, Draghi e Monti spiati: c’è un Grande fratello che controlla i controllori

Che l’umanità sia ormai con entrambi i piedi, e probabilmente fin sopra la testa, dentro l’era del Grande fratello predetta da George Orwell nel 1948, è da tempo risaputo. Meno pacifico era, fino a oggi, che ci potesse essere qualcuno che osservasse a sua volta il Grande fratello. Ovvero il sistema, ovvero i poteri forti. O quanto meno diversi dei suoi esponenti di spicco. A capovolgere la prospettiva è stata l’operazione di polizia postale coordinata dalla procura di Roma che ha smantellato una centrale di cyberspionaggio che per anni avrebbe spiato, raccogliendo notizie riservate e dati sensibili, politici, istituzioni, studi professionali e grossi imprenditori. A finire nel raggio visivo dell’occhio segreto, ben due degli ultimi quattro premier italiani, Matteo Renzi e Mario Monti, insieme a uno dei vertici della Troika, Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea.

A lasciare ancora più perplessi è che, secondo gli inquirenti, non ci sarebbero la Cia, il Mossad o magari l’ex Kgb sovietico, oggi Fsb, dietro un così sofisticato sistema spionistico, ma un ingegnere nucleare 45enne, Giulio Occhionero – e anche lungo, viste le circostanze – e la sorella, Francesca Maria. Entrambi residenti a Londra ma domiciliati a Roma e conosciuti nel mondo dell’alta finanza capitolina. Almeno questo riportano le cronache.

Stando alle indagini degli investigatori del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico della polizia postale, e in base a quanto riferisce l’Ansa, gli Occhionero, ai quali sono attualmente contestati i reati di “procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato e intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche”. avrebbero finora gestito una “rete di computer (botnet), infettati con un malware chiamato Eyepyramid, che avrebbe loro consentito di acquisire notizie riservate e dati sensibili di decine di persone che, a vario titolo, gestiscono la funzione pubblica e delicati interessi, soprattutto nel mondo della Finanza”. La rete, infatti, sfruttando il malware, sembra riuscisse ad acquisire da remoto il controllo dei computer e dei sistemi informatici delle vittime. E la cosa pare sia andata avanti per anni.

Per anni, i due avrebbero spiato, immagazzinando le informazioni trafugate in alcuni server sequestrati negli Stati Uniti d’America, persone tra le più autorevoli e potenti d’Italia, d’Europa, perfino del mondo, controllando a distanza i loro pc, senza che nessun appartenente allo staff di sicurezza, ai servizi segreti o quant’altro, se ne accorgesse.

E non si può parlare nemmeno di eccezioni. Tra coloro che pare fossero “sotto osservazione” ci sarebbero pure un altro ex governatore della Banca d’Italia, Fabrizio Saccomanni, l’ex comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo, l’ex sindaco di Torino Piero Fassino, ex ministri e sottosegretari, come Ignazio La Russa e Paolo Bonaiuti, e parlamentari come Fabrizio Cicchitto. Addirittura interi portali, come quelli di Bankitalia e Senato. Oltre a due computer in uso a collaboratori del cardinale Gianfranco Ravasi, dal 2007 presidente del pontificio consiglio della cultura, della pontifica commissione di archeologia sacra e del consiglio di coordinamento tra accademie pontificie.

Se i due fratelli siano davvero i capi di un’organizzazione così attrezzata e con quali intenzioni, come si dice in questi casi, lo appurerà la magistratura. Quel che è certo è che questa indagine apre una falla stratosferica nelle convinzioni dell’uomo comune del ventunesimo secolo. Fino a oggi, in molti erano consapevoli di essere controllati, anche grazie alla complicità della tecnologia, dei social network. C’è chi ha teorizzato che pure il terrorismo internazionale sia uno strumento utilizzato dai governi occidentali per ridurre gli spazi di libertà con la scusa di incrementare la sicurezza. Quello che pochissimi avevano intuito è che c’è chi controlla i controllori. Forse non sono loro il vertice della piramide. Forse il Grande fratello, come la verità, è ancora molto lontano.