Regione Sicilia: Prossimo abbandono di Baccei? Alla Famiglia un disabile

di Ma.Cav

Al toscano Alessandro Baccei, approdato a Palermo per sanare le finanze siciliane, non sfuggirà il messaggio criptico che il governatore siciliano gli ha lanciato con la lettera aperta in tema di stabilizzazione dei precari: sei con me o remi contro? Sic stantibus rebus… questo preluderebbe al suo prossimo abbandono.

Il rapporto tra i due non è stato mai idilliaco, adesso si aggiunge che l’ulteriore rinvio del Bilancio regionale (doveva essere approvato entro febbraio), con conseguente proroga dell’esercizio provvisorio, ha provocato ulteriori irritazioni che Crocetta ha reso manifeste cogliendo al volo il caso precari. Se questa chiave di lettura in funzione elettorale troverà riscontro lo vedremo a giorni e quella di Baccei non sarebbe la sola poltrona a saltare.

La verifica su “chi è con chi” proseguirà a breve con gli “alleati” di governo: dal Pd a Sicilia Futura, a Ncd, ai Centristi-ex Udc. Per questi ultimi, dopo la miserevole fine politica dell’assessore Gianluca Micciché (la triste condizione degli handicappati gravi, due dei quali lasciati fuori dalla porta per ore nei corridoi dell’assessorato salvo poi implorarli di aiutarlo per restare in carica) non ci sarà più un successore in quel ruolo. Crocetta vuole recuperare il rapporto laceratosi con le famiglie dei disabili e affiderà l’Assessorato a un loro rappresentante.

Il resto risentirà anche delle vicende romane in casa Pd e nell’area del centrodestra, che qui nell’Isola vede già scaldarsi l’europarlamentare Giovanni La Via di Ncd. Un quadro tutt’oggi poco chiaro perché molto dipenderà dalle percentuali alle primarie di aprile dove se l’ex premier Matteo Renzi non dovesse sfondare si precluderebbe il ritorno a Palazzo Chigi; viceversa si andrà rapidamente alle elezioni nazionali (luglio-settembre?) prima del voto di ottobre in Sicilia.

Tutti preoccupati dall’ondata di consenso che i Cinquestelle continuano a registrare e che in terra Trinacria potrebbero fare il botto, profittando del crollo di credibilità di tutte le forze politiche cui si devono figuracce seriali, mancanza di una qualsiasi linea programmatica, e quindi l’ultimo posto della Sicilia tra le regioni d’Europa. Dunque per Roma, meglio votare prima per non rischiare le conseguenze dell’esito dirompente.