Regione blinda Formazione in Sicilia: in uscita 2500 lavoratori

Mettere in sicurezza il sistema della Formazione da un punto di vista giuridico, normativo e finanziario per i prossimi 4 anni. Questo l’esito dell’opera di pulizia e riordino rivendicato oggi dal presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e dall’assessore alla Formazione Bruno Marziano, durante la presentazione dell’Avviso 8 – pubblicato ufficialmente domani sulla Gazzetta della Regione Siciliana – che rappresenta “l’ultimo tassello di un percorso di pulizia e rinnovamento avviato negli ultimi 18 mesi”.

La prima tappa importante, negli intenti del governo siciliano, è rappresentata dal decreto dell’ottobre 2015 del presidente della Regione con il quale si sono definite le nuove regole per l’accreditamento degli enti, mentre la seconda tappa è stata l’adozione del sistema regionale di certificazione delle competenze dei formatori adottato nel maggio 2016.

Questo per evitare che con l’avvio del nuovo Avviso ci sia una nuova infornata di assunzioni. Agli enti, tramite emendamento, si chiede di procedere alle assunzioni pescando dai lavoratori iscritti all’albo. Per meglio riordinare il sistema occorre che il ddl fermo all’Ars diventi legge.

Intanto, nell’ottica di una maggiore trasparenza, tutti gli atti dell’Avviso 8 sono stati consegnati alla Guardia di finanza, attivando un protocollo che c’era già con la Regione, ma mai attuato, per un controllo di legittimità.

Stanziato, inoltre, nel Bilancio, 1,5 milione di euro per rafforzare il nucleo dei carabinieri a supporto dell’Ispettorato del lavoro, per un controllo successivo e per verificare il rispetto delle dichiarazioni degli enti.

Da lunedì 30 gennaio e per i successivi trenta giorni, quindi, in base all’Avviso 8, gli enti potranno presentare i progetti definitivi, e dopo altri 30 giorni verrà avviata l’attività.

Sul tema ‘prepensionamenti del personale’, poi, sulla base della norma nazionale che introduce l’anticipo pensionistico (Ape), il governo si farà carico del prepensionamento per i settori in crisi e per quei settori che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali, ma il numero dipenderà dai requisiti previsti dalla legge per la pensione. Prevista l’uscita dal sistema di circa 2.500 lavoratori su 8.250 iscritti all’albo (inclusi i 1900 ex sportellisti), tra coloro che sono nati tra il 1951 e il 1953 e per i nati tra il 1954 e il 1956.